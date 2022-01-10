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Спорт

Хоккеисты Нижегородского "Торпедо" возобновили тренировки после карантина

25 января 2022 13:40  [30] Спорт

Фото: сайт клуба

НИА "Нижний Новгород" – Максим Дерябин

Хоккеисты "Торпедо" возобновили тренировки после 14-дневного карантина, который был объявлен после сдачи положительных тестов на коронавирус рядом хоккеистов. Об этом сообщается на сайте клуба.

После двухнедельной изоляции команда прошла повторное теститрование на COVID-19, показавшее отрицательные результаты у всех представителей команды.

К тренировкам приступили все игроки "Торпедо" за исключением трех легионеров (Энди Миле, Кенни Агостино и Марека Хривика), которые были вызваны в свои сборные для подготовки к Олимпийским играм.

Врач команды Борис Рабосин рассказал, что игроки чувствуют себя хорошо.

"К счастью, все обошлось без серьезных осложнений. Все ребята лечились в домашних условиях. Те же, кто не болел, но был вынужден находиться на самоизоляции, тренировались по подготовленному тренерами индивидуальному плану. По истечении 14 дней согласно требованиям Роспотребнадзора все спортсмены повторно сдали тесты на COVID-19, они дали отрицательный результат. С 25 января команда в полном составе может начать готовиться к заключительному отрезку регулярного чемпионата", - сказал он.

Напомним, Чемпионат КХЛ был приостановлен 15 января в связи с тем, что в ряде клубов, включая нижегородское "Торпедо", были выявлены случаи заражения коронавирусной инфекцией. В настоящее время лига прорабатывает варианты завершения сезона.

Раннее сообщалось, что в связи со случаями заражения коронавирусной инфекцией на карантин ушел баскетбольный клуб "Нижний Новгород".

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Теги:
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