Два матча нижегородского "Торпедо" перенесены из-за болезни игроков коронавирусом Спорт

Фото: с сайта ХК "Торпедо"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Два матча нижегородского "Торпедо" перенесены из-за болезни игроков коронавирусом. Об этом сообщается на сайте хоккейного клуба.

Речь идет о матчах ХК "Торпедо" — ХК "Барыс" и ХК "Торпедо" — ХК "Куньлунь Ред Стар", запланированных на 11 и 13 января.

По состоянию на 11 января в команде "Торпедо" у 13 человек ПЦР-тесты на коронавирус показали положительный результат. Отметим, что по информации на 10 января болели всего 6 человек.

"Решение о возможности провести указанные матчи в более поздний срок будет принято дополнительно", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что медицинский персонал команды проводит профилактические мероприятия, чтобы не допустить дальнейшего распространения инфекции. В связи с болезнью игроков к тренировкам начали подключать игроков молодежной команды "Чайка".