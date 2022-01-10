Минобразования не планирует переводить нижегородских школьников на дистант в связи с распространением "омикрона" Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области не планирует переводить нижегородских школьников на дистант в связи с распространением "омикрона". Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в министерстве.

По словам собеседника агентства, решения о переводе всех школ региона на дистанционный формат обучения на сегодняшний день не принималось.

"Дистанционное обучение может быть применено временно в отдельных классах и школах, закрытых на карантин по гриппу, ОРВИ и новой коронавирусной инфекции управлением Роспотребнадзора по Нижегородской области", - добавили в министерстве.

Ранее сообщалось, что по данным на 21 января девять нижегородских школ и два детсада закрыты на карантин по коронавирусу и ОРВИ.

При этом до конца месяца в регион поступит первая партия детской вакцины от коронавируса.