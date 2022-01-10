Бешенство животных выявлено в двух районах Нижегородской области Общество

НИА "Нижний Новгород" – Максим Дерябин

В деревне Кужутки Дальнеконстантиновского муниципального района и селе Атингеево Лукояновского района были зарегистрированы случаи бешенства, сообщает Управление Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл.

В деревне Кужутки очаг бешенства выявлен среди собак. В селе Атингеево инфекция зарегистрирована у домашней кошки. При проведении лабораторных исследований в ГБУ НО "Областная ветеринарная лаборатория" проб головного мозга животных был получен положительный результат.

В настоящее ветеринарная служба региона проводит комплекс мероприятий, направленный на купирование очагов инфекции.

Раннее сообщалось, что в поселке Дружный Кстовского районе установлен карантин по бешенству.

Также напомним, что случаи бешенства были выявлены в селе Вязовка Кстовского района.

СПРАВКА:

Бешенство - острая инфекционная болезнь теплокровных животных (далее - восприимчивые животные), характеризующаяся поражением центральной нервной системы, агрессивным поведением, слюнотечением и параличами.

Основаниями для подозрения на бешенство являются:

- наличие у восприимчивых животных клинических признаков, характерных для бешенства;

- контакт восприимчивых животных с больными бешенством и подозреваемыми в заболевании бешенством восприимчивыми животными;

- обнаружение трупов восприимчивых животных, являющихся резервуаром возбудителя согласно , в том числе погибших на дорогах, а также со следами укусов и ослюнения.