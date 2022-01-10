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Диспансеризация в нижегородских поликлиниках приостановлена из-за роста заболеваемости коронавирусом. Об этом министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов сообщил в своем аккаунте в Instagram.
По словам чиновника, с 26 января и до момента нормализации ситуации приостановлено проведение диспансеризации и профосмотров в поликлиниках Нижегородской области.
Ранее сообщалось, что более 10 тысяч коек в нижегородских больницах перепрофилируют под больных коронавирусом.
Напомним, что в Нижегородской области выявлено уже 25 случаев заражения "омикроном".
Губернатор региона Глеб Никитин заявил, что в области в связи с риском заражения новым штаммом вируса "омикрон" приняты дополнительные меры по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия.
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