Диспансеризация в нижегородских поликлиниках приостановлена из-за роста заболеваемости коронавирусом Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Диспансеризация в нижегородских поликлиниках приостановлена из-за роста заболеваемости коронавирусом. Об этом министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов сообщил в своем аккаунте в Instagram.

По словам чиновника, с 26 января и до момента нормализации ситуации приостановлено проведение диспансеризации и профосмотров в поликлиниках Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что более 10 тысяч коек в нижегородских больницах перепрофилируют под больных коронавирусом.

Напомним, что в Нижегородской области выявлено уже 25 случаев заражения "омикроном".

Губернатор региона Глеб Никитин заявил, что в области в связи с риском заражения новым штаммом вируса "омикрон" приняты дополнительные меры по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия.