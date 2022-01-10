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Анонсы событий для СМИ на 26 января 2022 года
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Общество

Украшения к Новому году останутся в Нижнем Новгороде до конца февраля

26 января 2022 10:36  [41] Общество
ул. Большая Покровская

ул. Большая Покровская

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Украшения к Новому году останутся в Нижнем Новгороде до конца февраля. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в АНО "Центр 800".

По словам собеседника агентства, разные территории города были украшены разными ведомствами, поэтому и график демонтажа на разных улицах города отличается.

Тем не менее, большая часть украшений останется в Нижнем Новгороде до конца февраля. А вот новогодняя иллюминация в нижегородском парке "Швейцария" останется до конца зимы.

Напомним, что в 2022 году Нижний Новгород получил титул "Новогодней столицы России".

Ранее сообщалось, что центральной площадкой празднования стала Нижегородская ярмарка. Там прошли ледовые шоу в постановке Ильи Авербуха и Татьяны Навки. Там же работала резиденция Деда Мороза.

Всего регион с начала декабря посетили более 250 тысяч человек. При этом пик пришелся на даты с 3 по 5 января. Заполняемость отелей в этот период составила 91,85%.

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Теги:
Благоустройство Новый год
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