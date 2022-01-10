Почти на 80% были забронированы отели Нижнего Новгорода в новогодние праздники Общество

инсталляция на фасаде Кремля Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Почти на 80% были забронированы отели Нижнего Новгорода в новогодние праздники. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в департаменте развития туризма и народных художественных промыслов Нижегородской области.

Согласно предоставленной информации, загрузка отелей в Нижнем Новгороде с 31 декабря по 9 января составила 76,38%. При этом пик пришелся на даты с 3 по 5 января. Заполняемость отелей в этот период составила 91,85%.

Всего же в праздничные дни с 31 декабря по 9 января регион посетили около 120 тысяч человек.

При этом известно, что наибольшее количество туристов прибыло из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской и Владимирской областей.

Также большой интерес к фестивалю "Новогодняя столица России", который проходил в Нижнем Новгороде в эти даты, наблюдался и у жителей регионов ПФО. Так, многие туристы прибывали из Республики Мордовия, Республики Марий Эл, Республики Татарстан, Чувашской Республики, Самарской и Кировской

областей.

Ранее сообщалось, что центральной площадкой празднования стала Нижегородская ярмарка. Там прошли ледовые шоу в постановке Ильи Авербуха и Татьяны Навки. Там же работала резиденция Деда Мороза.

Всего регион с начала декабря посетили более 250 тысяч человек.