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Общество

Почти на 80% были забронированы отели Нижнего Новгорода в новогодние праздники

13 января 2022 12:09  [556] Общество
инсталляция на фасаде Кремля

инсталляция на фасаде Кремля

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Почти на 80% были забронированы отели Нижнего Новгорода в новогодние праздники. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в департаменте развития туризма и народных художественных промыслов Нижегородской области.

Согласно предоставленной информации, загрузка отелей в Нижнем Новгороде с 31 декабря по 9 января составила 76,38%. При этом пик пришелся на даты с 3 по 5 января. Заполняемость отелей в этот период составила 91,85%.

Всего же в праздничные дни с 31 декабря по 9 января регион посетили около 120 тысяч человек.

При этом известно, что наибольшее количество туристов прибыло из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской и Владимирской областей.

Также большой интерес к фестивалю "Новогодняя столица России", который проходил в Нижнем Новгороде в эти даты, наблюдался и у жителей регионов ПФО. Так, многие туристы прибывали из Республики Мордовия, Республики Марий Эл, Республики Татарстан, Чувашской Республики, Самарской и Кировской
областей.

Ранее сообщалось, что центральной площадкой празднования стала Нижегородская ярмарка. Там прошли ледовые шоу в постановке Ильи Авербуха и Татьяны Навки. Там же работала резиденция Деда Мороза.

Всего регион с начала декабря посетили более 250 тысяч человек.

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