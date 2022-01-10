Строительство Ледовой арены начнется уже в 2022 году
За неоднократные нарушения ПДД теперь грозит тюрьма
Тарифы на электроэнергию в первой половине 2022 года не изменятся
В регионе вырастут размеры пособия на детей от 3 до 7 лет
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 26 января 2022 года
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
26 января 2022 12:05  [25] Более 1900 домов включено в программу расселения ветхого и аварийного жилья в Нижнем Новгороде
26 января 2022 11:48  [71] Заявления на ЕГЭ в Нижегородской области принимаются до 1 февраля
26 января 2022 11:35  [79] Спортивный праздник "Вперед, студент!" прошел в Татьянин день в нижегородском парке "Дубки"
26 января 2022 11:13  [111] Все четыре вида вакцин от коронавируса имеются в наличии в Нижегородской области
26 января 2022 10:36  [142] Украшения к Новому году останутся в Нижнем Новгороде до конца февраля
26 января 2022 10:15  [307] Диспансеризация в нижегородских поликлиниках приостановлена из-за роста заболеваемости коронавирусом
26 января 2022 09:54  [151] Более 40 искусственных сооружений возводят на шестом этапе строительства М-12 в Нижегородской области
26 января 2022 09:30  [299] Движение по ул. Горького уже с марта ограничат для строительства метро
26 января 2022 09:07  [141] Строительство центра культурного развития в Арзамасе будет завершено к 2023 году
25 января 2022 18:56  [294] Глеб Никитин: "Более 650 мероприятий прошло в "Высоте" за год работы"
Общество

Заявления на ЕГЭ в Нижегородской области принимаются до 1 февраля

26 января 2022 11:48  [71] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Для участия в сдаче ЕГЭ в 2022 году нижегородским школьникам необходимо подать заявление и выбрать предметы до 1 февраля включительно. Об этом сообщает Минобр Нижегородской области.

Согласно информации, в 2022 году государственная итоговая аттестация предусмотрена по 15 учебным предметам.

Так, в текущем году выпускникам в обязательном порядке придётся сдавать русский язык и математику, остальные дисциплины можно выбрать самостоятельно, с учётом будущего поступления в вузы.

Как отметили в министерстве образования, заявление на участие в ЕГЭ выпускник текущего года должен подать в ту образовательную организацию, где обучается.

Экстерны могут поддать заявления в образовательные организации по собственному выбору.

Выпускники прошлых лет, которым необходимо сдать ЕГЭ, подают заявление в РОНО по месту жительства. В таких случаях нужно будет дополнительно предоставить аттестат о среднем общем образовании или заверенную в установленном порядке копию документа об образовании, а также паспорт и СНИЛС.

Студенты училищ и техникумов могут подать заявление в органы, осуществляющие управление в сфере образования по прикреплению места обучения студента профессиональной образовательной организации. При подаче заявления понадобится справка из образовательного учреждения, подтверждающая освоение учебных программ среднего общего образования или их завершение в текущем году.

Участники ЕГЭ с ограниченными возможностями здоровья должны будут предоставить копию рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, а дети-инвалиды и инвалиды - оригинал или заверенную копию справки, подтверждающей факт установления инвалидности.

Подробная информация о местах и сроках подачи заявления на ЕГЭ размещена на сайте министерства образования Нижегородской области.

Напомним, в 2021 году на территории Нижегородской области в основной период проведения ЕГЭ экзамены сдали около 13 тысяч выпускников на 92 пунктах.

Ранее сообщалось, что абитуриенты уже к 2023 году смогут подавать документы во все российские вузы в онлайн-формате.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ЕГЭ Образование Школы
Поделиться:
Новости по теме
11 января 2022 16:54  [543] Абитуриенты смогут подавать документы на поступление во все российские вузы онлайн к 2023 году
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Закрытие фестиваля Новогодняя столица России
10 января 2022 17:06Закрытие фестиваля "Новогодняя столица России"

Сергей Ловырев

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph