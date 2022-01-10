Заявления на ЕГЭ в Нижегородской области принимаются до 1 февраля Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Для участия в сдаче ЕГЭ в 2022 году нижегородским школьникам необходимо подать заявление и выбрать предметы до 1 февраля включительно. Об этом сообщает Минобр Нижегородской области.

Согласно информации, в 2022 году государственная итоговая аттестация предусмотрена по 15 учебным предметам.

Так, в текущем году выпускникам в обязательном порядке придётся сдавать русский язык и математику, остальные дисциплины можно выбрать самостоятельно, с учётом будущего поступления в вузы.

Как отметили в министерстве образования, заявление на участие в ЕГЭ выпускник текущего года должен подать в ту образовательную организацию, где обучается.

Экстерны могут поддать заявления в образовательные организации по собственному выбору.

Выпускники прошлых лет, которым необходимо сдать ЕГЭ, подают заявление в РОНО по месту жительства. В таких случаях нужно будет дополнительно предоставить аттестат о среднем общем образовании или заверенную в установленном порядке копию документа об образовании, а также паспорт и СНИЛС.

Студенты училищ и техникумов могут подать заявление в органы, осуществляющие управление в сфере образования по прикреплению места обучения студента профессиональной образовательной организации. При подаче заявления понадобится справка из образовательного учреждения, подтверждающая освоение учебных программ среднего общего образования или их завершение в текущем году.

Участники ЕГЭ с ограниченными возможностями здоровья должны будут предоставить копию рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, а дети-инвалиды и инвалиды - оригинал или заверенную копию справки, подтверждающей факт установления инвалидности.

Подробная информация о местах и сроках подачи заявления на ЕГЭ размещена на сайте министерства образования Нижегородской области.

Напомним, в 2021 году на территории Нижегородской области в основной период проведения ЕГЭ экзамены сдали около 13 тысяч выпускников на 92 пунктах.

Ранее сообщалось, что абитуриенты уже к 2023 году смогут подавать документы во все российские вузы в онлайн-формате.