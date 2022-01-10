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Анонсы событий для СМИ на 26 января 2022 года
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Общество

Фонтан у ДК Орджоникидзе будет отремонтирован

26 января 2022 13:11  [83] Общество

Фото: сайт администрации города

НИА "Нижний Новгород" – Максим Дерябин

Депутаты городской Думы поддержали инициативу главы города по приёму в муниципальную собственность фонтана с бассейном перед ДК Орджоникидзе, который ранее принадлежал корпорации "МИГ". Об этом стало известно на заседании городской Думы Нижнего Новгорода 26 января.

"Во дворец культуры ходят заниматься около 1 500 детей, и родители обращались с просьбой благоустроить прилегающую территорию. Этим и будем заниматься теперь, когда приняли фонтан в собственность", – заявил глава города Юрий Шалабаев.

Также он добавил, что состояние фонтана в ближайшее время проанализируют специалисты "Водоканала", после чего станет ясно, какое финансирование понадобится для ремонта.

Раннее сообщалось, что депутаты Гордумы Нижнего Новгорода на заседании постоянной комиссии по имуществу и земельным отношениям 20 января единогласно поддержали предложение о принятии в муниципальную собственность города фонтана с бассейном перед Домом культуры имени Серго Орджоникидзе в Московском районе.

Также напомним, что в 2018 году сам ДК им. Серго Орджоникидзе был передан городу также на безвозмездной основе.

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Теги:
Администрация Нижнего Новгорода Фонтан
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