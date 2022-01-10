Фонтан у ДК Орджоникидзе будет отремонтирован

Фото:
НИА "Нижний Новгород" – Максим Дерябин
Депутаты городской Думы поддержали инициативу главы города по приёму в муниципальную собственность фонтана с бассейном перед ДК Орджоникидзе, который ранее принадлежал корпорации "МИГ". Об этом стало известно на заседании городской Думы Нижнего Новгорода 26 января.
"Во дворец культуры ходят заниматься около 1 500 детей, и родители обращались с просьбой благоустроить прилегающую территорию. Этим и будем заниматься теперь, когда приняли фонтан в собственность", – заявил глава города Юрий Шалабаев.
Также он добавил, что состояние фонтана в ближайшее время проанализируют специалисты "Водоканала", после чего станет ясно, какое финансирование понадобится для ремонта.
Раннее сообщалось, что депутаты Гордумы Нижнего Новгорода на заседании постоянной комиссии по имуществу и земельным отношениям 20 января единогласно поддержали предложение о принятии в муниципальную собственность города фонтана с бассейном перед Домом культуры имени Серго Орджоникидзе в Московском районе.
Также напомним, что в 2018 году сам ДК им. Серго Орджоникидзе был передан городу также на безвозмездной основе.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+