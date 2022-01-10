Порядок ведения перечня озелененных территорий Нижнего Новгорода будет изменен Общество

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НИА "Нижний Новгород" – Максим Дерябин

Депутаты городской Думы одобрили внесение изменений в Порядок ведения перечня озелененных территорий общего пользования Нижнего Новгорода. Об этом стало известно на заседании Гордумы Нижнего Новгорода 26 января.

Как сообщил депутатам заместитель директора департамента благоустройства администрации города Алексей Краснов, внесение изменений вызвано необходимостью уточнения случаев, при которых озелененная территория общего пользования (ОТОП) может быть исключена из городского перечня озелененных территорий.

По его словам, в соответствии с действующим Порядком ОТОП исключаются из перечня озелененных территорий в двух случаях: при полном уничтожении в результате аварийных и иных чрезвычайных ситуаций, а также при изъятии земельного участка для муниципальных нужд.

"Необходимо включить в Порядок основание – в случае, если территория будет исключаться из областного реестра", – отметил Алексей Краснов, пояснив, что изменения в областном реестре всегда приводят к корректировке городского перечня.

На заседании комиссии по экологии 18 января 2022 года Алексей Краснов рассказал, что при исключении ОТОП из областного реестра взамен нее должна быть подобрана аналогичная, либо большая по площади территория.

Раннее сообщалось, что в прошедшем году в Нижнем Новгороде было высажено более 80 тысяч деревьев и кустарников.