Комиссия Думы по экологии ознакомилась с планами по очистке реки Борзовки в Нижнем Новгороде Общество

Члены постоянной комиссии городской Думы Нижнего Новгорода по экологии на заседании 18 января ознакомились с ходом реализации мероприятий по очистке реки Борзовки в рамках государственной программы "Охрана окружающей среды Нижегородской области".

Напомним, река Борзовка протекает по территории Нижнего Новгорода. Её устье находится в 1 км по правому берегу реки Ржавка. Длина Борзовки составляет 5,6 км, площадь водосборного бассейна - 9,5 км².

Как рассказал замначальника управления распоряжения водными объектами и финансового обеспечения деятельности, начальник отдела водопользования и распоряжения водными объектами Минэкологии Нижегородской области Андрей Люлин, работы по расчистке русла Борзовки планируется провести на участке протяжённостью около 4 км. В процессе очистки на полигон будет вывезено более 12 тысяч тонн отходов. Кроме того, в рамках работ будут кронированы растущие деревья.

Привести русло реки в порядок планируется в рамках федерального проекта "Сохранение уникальных водных объектов" на 2022-2023 годы. Общая стоимость работ оценивается в сумму около 40 млн рублей. Проект расчистки уже получил положительное заключение госэкспертизы. В результате реализации запланированного улучшатся условия проживания 139 тыс. нижегородцев.

"Мы обращаемся к администрации Ленинского района и администрации города с просьбой после проведения мероприятий по расчистке объекта провести благоустройство прилегающей к реке территории. Здесь было бы неплохо по примеру Княгиниского района синхронизировать реализацию сразу двух проектов, расчистку реки и благоустройство прилегающей территории в рамках национального проекта "Жильё и городская среда". Отметим, что при расчистке рек Имзы и Княгинки мы уже используем данный опыт на практике", – сказал Андрей Люлин, отметив, что проект предусматривает только расчистку русла реки.

Замдиректора департамента благоустройства Алексей Краснов сообщил, что на берегах Борзовки в границах участка очистки в рамках подготовительной работы ликвидированы гаражи и несанкционированные свалки.

Депутаты также поставили вопрос о необходимости расчистки ещё одной малой городской реки – Гнилички в Автозаводском районе.

Напомним, в июне 2021 года депутаты городской Думы приняли участие в акции по очистке берегов реки Левинки от мусора. Участники акции убрали скопившийся за зиму и весну на берегах реки мусор: крупные ветки, бутылки и упаковку. Кроме того, ПЭТ и стеклянные бутылки были рассортированы.