"Нижегородский лыжный марафон" пройдёт на Щёлоковском хуторе 19 и 20 февраля Спорт

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижнем Новгороде на территории Щёлоковского хутора 19 и 20 февраля 2022 года пройдёт второй "Нижегородский лыжный марафон".

Как сообщили организаторы, поклонники лыжного спорта смогут принять участие в соревнованиях с общим призовым фондом в размере 500 тысяч рублей. Причём к участию приглашаются как профессионалы, так и любители.

19 февраля запланирован масс-старт свободным стилем на 50 и 30 км. 20 февраля состоятся забеги классическим стилем на 15 и 7,5 км. Начало соревнований - в 10:45.

В соревнованиях на дистанции 50 км могут принять участие мужчины в трёх возрастных категориях: 19-39 лет, 40-49 лет и старше 50 лет.

К соревнованиям на дистанции 30 км допускаются пяти категорий участников: женщины 19-29 лет, 30-39 лет и 40-64 лет, а также мужчины 50-64 лет и старше 65 лет.

На дистанции 15 км смогут соревноваться четыре возрастных категории: юноши 17-18 лет и 15-16 лет, а также девушки 17-18 лет и 15-16 лет.

В соревнованиях на дистанции 7,5 км могут принять участие юноши 13-14 лет и 10-12 лет и девушки в аналогичных возрастных группах.

Регистрация участников проводится на сайте: www.nnski.ru до 15 февраля включительно. Участникам необходимо также оплатить оргвзнос.

Каждый участник соревнований должен представить в комиссию по допуску участников следующие документы: оригинал паспорта; медицинский допуск к соревнованиям (оригинал и копия); оригинал договора о страховании жизни и здоровья от несчастных случаях при занятиях спортом.

Выдача стартовых номеров и пакетов будет производиться накануне и в день соревнований по адресу: Нижний Новгород, ул. Корейская,22, в МБУ СШ №5 по лыжным гонкам: 18 февраля - с 9:00 до 19:00, 19 февраля - с 8:00 до 10:30.



Напомним, в прошлом году в соревнованиях приняли участие 488 профессиональных лыжников и любителей этого вида спорта из Нижегородской, Ярославской, Ивановской, Кировской, Владимирской, Рязанской, Московской областей, а также республик Мордовии, Татарстана, Чувашии и Марий Эл.

Ранее сообщалось, что юбилейная Всероссийская массовая лыжная гонка "Лыжня России – 2022" пройдёт в Нижнем Новгороде 12 февраля.

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