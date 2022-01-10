Проект второго этапа благоустройства парка "Швейцария" будет скорректирован

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НИА "Нижний Новгород" – Максим Дерябин
Проект второго этапа по комплексному благоустройству парка "Швейцария" находится на стадии корректировок. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в администрации города.
По информации мэрии, проектные решения по комплексному благоустройству второго этапа, включающего в себя работы на набережной и склонах, находятся на стадии корректировок в связи со сложностью исследуемой территории.
Сроки реализации и проектные решения для обсуждения с горожанами будут обозначены по итогу завершения всех работ по проектированию.
Напомним, что парк "Швейцария" был открыт в тестовом режиме в августе прошедшего года. Полностью вся территория парка стала доступна для посетителей после 25 декабря.
Также напомним, что осенью прошедшего года была представлена концепция развития парка до 2026 года.
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