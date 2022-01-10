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Анонсы событий для СМИ на 27 января 2022 года
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Общество

Проект второго этапа благоустройства парка "Швейцария" будет скорректирован

26 января 2022 18:07  [71] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" – Максим Дерябин

Проект второго этапа по комплексному благоустройству парка "Швейцария" находится на стадии корректировок. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в администрации города.

По информации мэрии, проектные решения по комплексному благоустройству второго этапа, включающего в себя работы на набережной и склонах, находятся на стадии корректировок в связи со сложностью исследуемой территории.

Сроки реализации и проектные решения для обсуждения с горожанами будут обозначены по итогу завершения всех работ по проектированию.

Напомним, что парк "Швейцария" был открыт в тестовом режиме в августе прошедшего года. Полностью вся территория парка стала доступна для посетителей после 25 декабря.

Также напомним, что осенью прошедшего года была представлена концепция развития парка до 2026 года.

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Теги:
Благоустройство Парк Швейцария
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