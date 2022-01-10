Более 100 проверок объектов торговли и общепита провели сотрудники нижегородского Минпрома за прошедшую неделю Общество

НИА "Нижний Новгород" – Максим Дерябин

Сотрудники министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области с 17 по 23 января провели 114 проверок объектов торговли и общепита. Об этом сообщают в региональном Минпроме.

По итогам рейдов вынесено было 33 предупреждения, составлен один протокол об административном правонарушении, который был передан в суд

"Региональный бизнес внимательно относится к соблюдению антиковидных мер и прилагает много усилий, чтобы защитить своих сотрудников и покупателей. Мы видим результаты этой работы - бизнес учится работать в условиях пандемии, не нарушая мер эпидбезопасности. Тем не менее мы продолжаем проводить регулярные проверки организаций торговли и общепита. Так, с начала 2022 года сотрудниками Минпрома было проведено 288 проверок, вынесено 74 предупреждения и составлено два протокола, которые были направлены в суд", - рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Ранее сообщалось, что по итогам 2021 года сотрудники министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области провели около 4 тысяч проверок объектов торговли и общепита.

Напомним, что с 17 по 21 января суды Нижнего Новгорода рассмотрели более 240 дел по нарушению требований указа губернатора.

Также напомним, что ранее в Нижегородской области были приняты дополнительные меры по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия в связи с распространением штамма "Омикрон".

СПРАВКА:

Ответственность за нарушение указа губернатора №27 "О введении режима повышенной готовности" определена статьей 20.6.1 КоАП РФ и влечет предупреждение или наложение административного штрафа: на граждан - в размере от 1 до 30 тыс. рублей; на должностных лиц – от 10 до 50 тыс. рублей; на ИП – от 30 до 50 тыс. рублей; на юридических лиц – от 100 до 300 тыс. рублей.

За повторное нарушение предусмотрено наказание: для граждан - от 15 до 50 тыс. рублей; на должностных лиц – от 300 до 500 тыс. рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет; на ИП и юрлиц – от 500 тыс. до 1 млн рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.