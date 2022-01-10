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НИА "Нижний Новгород" – Максим Дерябин
Более 1,8 млн жителей Нижегородской области уже прошли вакцинацию от коронавируса. Об этом министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов сообщил в своем Instagram.
По его словам, вакцинация снижает риски тяжелого течения болезни, в том числе вызванной новым штаммом "Омикрон".
Напомним, что накануне был поставлен антирекорд по количеству заболевших коронавирусом в Нижегородской области.
Ранее сообщалось, что в Нижегородской области были приняты дополнительные меры по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия в связи с распространением штамма "Омикрон".
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