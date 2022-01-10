Более 1,8 млн жителей Нижегородской области уже прошли вакцинацию от коронавируса Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" – Максим Дерябин

Более 1,8 млн жителей Нижегородской области уже прошли вакцинацию от коронавируса. Об этом министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов сообщил в своем Instagram.

По его словам, вакцинация снижает риски тяжелого течения болезни, в том числе вызванной новым штаммом "Омикрон".

Напомним, что накануне был поставлен антирекорд по количеству заболевших коронавирусом в Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области были приняты дополнительные меры по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия в связи с распространением штамма "Омикрон".