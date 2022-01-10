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Анонсы событий для СМИ на 26 января 2022 года
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Общество

Антирекорд по количеству заболевших коронавирусом вновь поставлен в Нижегородской области

26 января 2022 12:16  [1] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Еще 1511 случаев заболевания COVID-19 выявлено в Нижегородской области за сутки по данным на 26 января. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Накануне было зарегистрировано еще более 640 случаев заражения коронавирусом за сутки в регионе - один из самых высоких показателей с начала пандемии. Всего с начала пандемии в регионе инфекцией заразились 245 516 человек.

При этом 225 042 жителей региона уже справились с болезнью, в том числе за последние сутки по выздоровлению были выписаны 199 человек. Общая статистика летальных исходов достигла 10 421 человек, в том числе за последние сутки скончался 21 нижегородец. Еще 281 человек был доставлен вчера в больницы региона с подозрением на коронавирус. 

Согласно данным на сайте регионального минздрава, коэффициент распространения инфекции сегодня - 1.33. Свободный коечный фонд в больницах региона составляет 29%.

Напомним, что в Нижегородской области выявлено уже 25 случаев заражения "омикроном".

Ранее Глеб Никитин заявил, что в регионе в связи с риском заражения новым штаммом вируса "омикрон" приняты дополнительные меры по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия.

В настоящее время в поликлиниках региона приостановлена диспансеризация

Список районов и городских округов Нижегородской области, где подтверждены случаи заражения коронавирусом:

1.    Ардатовский – 1 374 (+57)

2.    г.о.г. Арзамас – 4 126 (+22)

3.    Арзамасский – 2 206  

4.    Балахнинский –  8 340 (+32)   

5.    Богородский – 4 637 (+1)

6.    Большеболдинский – 1 269

7.    Большемурашкинский – 917

8.    г.о.г. Бор – 11 485 (+83)

9.    Бутурлинский – 641  

10.  Вадский – 804

11.  Варнавинский район – 737 (+6)

12.  Вачский – 2 059 (+37)

13.  Ветлужский – 1 894 (+11)

14.  Вознесенский – 868 (+8)   

15.  Володарский – 3 947 (+32)  

16.  Воротынский – 1 085 (+19)

17.  Воскресенский – 1 388 (+8)          

18.  Выксунский – 4 756 (+70)  

19.  Гагинский – 1 135        

20.  Городецкий – 8 101 (+1)

21.  Дальнеконстантиновский – 1 139 (+2)

22.  Дзержинск – 23 047 (+198)

23.  Дивеевский – 1 560 (+3)

24.  Княгининский – 1 056 (+7)               

25.  Ковернинский – 1 642 (+12)              

26.  Краснобаковский  – 1 483 (+2)     

27.  Краснооктябрьский – 1 209 (+37)    

28.  Кстовский – 4 728 (+58)

29.  Кулебакский – 4 328 (+4)          

30.  Лукояновский – 2 188 (+42)    

31.  Лысковский – 3 884 (+32)   

32. Навашинский – 3 603 (+1)

33.  Павловский – 6 545 (+60)

34.  Первомайский – 535 (+25)      

35.  Перевозский – 556  

36.  Пильнинский – 2 120 (+14)            

37.  Починковский – 2 115 (+9)            

38.  Семеновский – 2 139 (+16)   

39.  Сергачский – 2 213 (+60)    

40.  Сеченовский – 1 461 (+5)        

41.  Сокольский – 1 108 (+3)  

42.  Сосновский – 2 461 (+4)

43.  Спасский – 543 (+9)  

44.  Тонкинский – 993 (+9)     

45.  Тоншаевский – 1 831 (+31)

46.  Уренский – 3 253 (+2)     

47.  Чкаловский – 1 817       

48.  Шарангский – 1 105          

49.  Шатковский – 3 304     

50.  Шахунский – 4 230 (+5)     

51.   Нижний Новгород – 95 508 (+474)

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Теги:
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