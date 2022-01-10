Антирекорд по количеству заболевших коронавирусом вновь поставлен в Нижегородской области Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Еще 1511 случаев заболевания COVID-19 выявлено в Нижегородской области за сутки по данным на 26 января. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Накануне было зарегистрировано еще более 640 случаев заражения коронавирусом за сутки в регионе - один из самых высоких показателей с начала пандемии. Всего с начала пандемии в регионе инфекцией заразились 245 516 человек.

При этом 225 042 жителей региона уже справились с болезнью, в том числе за последние сутки по выздоровлению были выписаны 199 человек. Общая статистика летальных исходов достигла 10 421 человек, в том числе за последние сутки скончался 21 нижегородец. Еще 281 человек был доставлен вчера в больницы региона с подозрением на коронавирус.

Согласно данным на сайте регионального минздрава, коэффициент распространения инфекции сегодня - 1.33. Свободный коечный фонд в больницах региона составляет 29%.

Напомним, что в Нижегородской области выявлено уже 25 случаев заражения "омикроном".

Ранее Глеб Никитин заявил, что в регионе в связи с риском заражения новым штаммом вируса "омикрон" приняты дополнительные меры по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия.

В настоящее время в поликлиниках региона приостановлена диспансеризация.