Владельцы домашних животных понесут ответственность за несоблюдение требований к их содержанию Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" – Максим Дерябин

Депутаты Законодательного Собрания Нижегородской области поддержали обращение коллег из Республики Карелия к председателям профильных комитетов Госдумы. Об этом стало известно на заседании Законодательного собрания Нижегородской области 27 января

В частности, было предложено внести изменения в КоАП РФ и установить административную ответственность владельцев домашних животных за несоблюдение требований к их содержанию, в том числе выгулу.

Вместе с тем, отмечается значительное количество жалоб по несоблюдению владельцами домашних животных правил их содержания и выгула. Как отмечают авторы обращения, эта проблема актуальна для всех регионов Российской Федерации и требует принятия срочных мер по ее решению.

Так, 16 июля 2021 года в Госдуму был внесен проект изменений в КоАП РФ, устанавливающий административную ответственность за несоблюдение общих требований к содержанию животных, за исключением домашних животных. Законодательное собрание Республики Карелия предлагает расширить предложенные составы административных правонарушений и установить ответственность за несоблюдение требований к содержанию домашних животных, в частности, за нарушения при их выгуле, включая потенциально опасных собак.

"К сожалению, хозяева домашних животных не всегда их полностью контролируют. Когда речь идет об ответственности за своих питомцев, это должно получить четкое юридическое оформление. В этой связи инициатива наших коллег из Республики Карелия абсолютно правильная и своевременная. Мы приняли решение поддержать ее, и надеемся, что наша общая позиция получит поддержку на федеральном уровне", - отметил председатель комитета Законодательного собрания по агропромышленному комплексу и развитию сельских территорий Игорь Тюрин.

Ранее сообщалось, что в 2021 году в Нижнем Новгороде было отловлено более 470 бездомных животных.