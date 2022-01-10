Студенты представили 86 коммуникационных проектов в рамках конкурса "Лучник Future" Общество

Фото: организаторы мероприятия

Студенты представили 86 коммуникационных проектов в рамках первого всероссийского конкурса "Лучник Future". Об этом сообщают организаторы.

Согласно информации, свои работы на конкурс прислали 70 студенческих команд из 34 вузов страны (по регламенту конкурса одна команда могла подготовить несколько проектов). Таким образом, в первом конкурсе "Лучник Future" приняли участие студенты из 17 городов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Казани, Перми, Ставрополя, Краснодара, Симферополя, Ижевска, Красноярска, Томска, Екатеринбурга, Челябинска, Владивостока, Саратова, Самары и Твери.

По словам исполнительного директора конкурса Юлии Моховой, такой высокий интерес будущих специалистов к совершенно новому проекту приятно удивил организаторов: "География проекта, количество команд и присланных работ доказывают, что такой конкурс как "Лучник Future" был необходим и сразу стал актуален для современного студенческого сообщества".

Следующий этап проекта – оценка работ экспертами и членами жюри конкурса. До конца января более 30 как молодых, так и уже признанных профессионалов в сфере общественных связей проголосуют за работы в онлайн-формате. По итогам экспертного голосования в начале февраля станут известны имена финалистов, которые войдут в шорт-лист и представят свои проекты в офлайн-формате в Москве.

Для решения командам были представлены семь реальных pr-кейсов от шести партнеров конкурса – коммерческих и общественных организаций. Участниками проекта стали студенты, обучающиеся по специальностям: связи с общественностью и реклама, маркетинг и менеджмент, телевидение, управление медиакоммуникациями.

Генеральным партнером "Лучник Future" выступил Тинькофф, свои задачи для решения также представили ТМК, Segezha Group, ЭР-Телеком, Группа ГАЗ и благотворительный фонд РДКМ.

Учредителем конкурса является дирекция Национальной премии в области развития общественных связей "Серебряный Лучник", оператором выступила коммуникационная группа JAMP.

Подробнее познакомиться с конкурсом можно по ссылке.