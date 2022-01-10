За неоднократные нарушения ПДД теперь грозит тюрьма
Тарифы на электроэнергию в первой половине 2022 года не изменятся
В регионе вырастут размеры пособия на детей от 3 до 7 лет
Строительство Ледовой арены начнется уже в 2022 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 27 января 2022 года
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
27 января 2022 12:27  [58] Чуть более 1400 нижегородцев заразились коронавирусом за минувшие сутки
27 января 2022 12:09  [68] Депутаты ЗС НО поддержали обращение о регулировании цен на газ
27 января 2022 11:57  [109] Давид Мелик-Гусейнов рассказал про лечение ОРВИ и "Омикрона"
27 января 2022 11:49  [125] Депутаты Заксобрания утвердили часть состава Общественной палаты Нижегородской области
27 января 2022 11:33  [91] Студенты представили 86 коммуникационных проектов в рамках конкурса "Лучник Future"
27 января 2022 11:23  [118] Владельцы домашних животных понесут ответственность за несоблюдение требований к их содержанию
27 января 2022 10:57  [148] Еще 200 дополнительных коек развернуто для больных коронавирусом за сутки в Нижегородской области
27 января 2022 10:35  [212] Мошенники звонят нижегородцам от имени сотрудников водоканала
27 января 2022 10:21  [153] Более 1,8 млн жителей Нижегородской области уже прошли вакцинацию от коронавируса
27 января 2022 09:45  [206] Администрация утвердила архитектурно-художественную концепцию для улицы Кожевенной
Общество

Студенты представили 86 коммуникационных проектов в рамках конкурса "Лучник Future"

27 января 2022 11:33  [91] Общество

Фото: организаторы мероприятия

Студенты представили 86 коммуникационных проектов в рамках первого всероссийского конкурса "Лучник Future". Об этом сообщают организаторы.

Согласно информации, свои работы на конкурс прислали 70 студенческих команд из 34 вузов страны (по регламенту конкурса одна команда могла подготовить несколько проектов). Таким образом, в первом конкурсе "Лучник Future" приняли участие студенты из 17 городов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Казани, Перми, Ставрополя, Краснодара, Симферополя, Ижевска, Красноярска, Томска, Екатеринбурга, Челябинска, Владивостока, Саратова, Самары и Твери.

По словам исполнительного директора конкурса Юлии Моховой, такой высокий интерес будущих специалистов к совершенно новому проекту приятно удивил организаторов: "География проекта, количество команд и присланных работ доказывают, что такой конкурс как "Лучник Future" был необходим и сразу стал актуален для современного студенческого сообщества".

Следующий этап проекта – оценка работ экспертами и членами жюри конкурса. До конца января более 30 как молодых, так и уже признанных профессионалов в сфере общественных связей проголосуют за работы в онлайн-формате. По итогам экспертного голосования в начале февраля станут известны имена финалистов, которые войдут в шорт-лист и представят свои проекты в офлайн-формате в Москве.

Для решения командам были представлены семь реальных pr-кейсов от шести партнеров конкурса – коммерческих и общественных организаций. Участниками проекта стали студенты, обучающиеся по специальностям: связи с общественностью и реклама, маркетинг и менеджмент, телевидение, управление медиакоммуникациями.

Генеральным партнером "Лучник Future" выступил Тинькофф, свои задачи для решения также представили ТМК, Segezha Group, ЭР-Телеком, Группа ГАЗ и благотворительный фонд РДКМ.

Учредителем конкурса является дирекция Национальной премии в области развития общественных связей "Серебряный Лучник", оператором выступила коммуникационная группа JAMP.

Подробнее познакомиться с конкурсом можно по ссылке.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Конкурсы Студенты
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Закрытие фестиваля Новогодняя столица России
10 января 2022 17:06Закрытие фестиваля "Новогодняя столица России"

Сергей Ловырев

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph