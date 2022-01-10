Строительство Ледовой арены начнется уже в 2022 году
За неоднократные нарушения ПДД теперь грозит тюрьма
Тарифы на электроэнергию в первой половине 2022 года не изменятся
В регионе вырастут размеры пособия на детей от 3 до 7 лет
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 27 января 2022 года
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
27 января 2022 12:27  [57] Чуть более 1400 нижегородцев заразились коронавирусом за минувшие сутки
27 января 2022 12:09  [68] Депутаты ЗС НО поддержали обращение о регулировании цен на газ
27 января 2022 11:57  [108] Давид Мелик-Гусейнов рассказал про лечение ОРВИ и "Омикрона"
27 января 2022 11:49  [124] Депутаты Заксобрания утвердили часть состава Общественной палаты Нижегородской области
27 января 2022 11:33  [90] Студенты представили 86 коммуникационных проектов в рамках конкурса "Лучник Future"
27 января 2022 11:23  [118] Владельцы домашних животных понесут ответственность за несоблюдение требований к их содержанию
27 января 2022 10:57  [147] Еще 200 дополнительных коек развернуто для больных коронавирусом за сутки в Нижегородской области
27 января 2022 10:35  [212] Мошенники звонят нижегородцам от имени сотрудников водоканала
27 января 2022 10:21  [153] Более 1,8 млн жителей Нижегородской области уже прошли вакцинацию от коронавируса
27 января 2022 09:45  [206] Администрация утвердила архитектурно-художественную концепцию для улицы Кожевенной
Общество

Давид Мелик-Гусейнов рассказал про лечение ОРВИ и "Омикрона"

27 января 2022 11:57  [108] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" – Максим Дерябин

Министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов в своем Instagram поделился советами о лечении первых признаков ОРВИ и штамма коронавируса "Омикрон".

Средства, помогающие облегчить состояние в начале болезни, есть почти в каждой аптечке, отметил Давид Мелик-Гусейнов.

При лечении помогает обильное питье, не менее 2 литров жидкости в сутки, а также жаропонижающие препараты.

Также министр здравоохранения рассказал, что для снижения неприятных ощущений в горле можно принимать средства местного действия с антимикробными и противовоспалительными свойствами, а также применять полоскания на основе трав или Хлоргексидина.

При заложенности носа Давид Мелик-Гусейнов рекомендует сосудосуживающие капли от насморка и промывание растворами на основе морской воды.

Напомним, что ранее Давид Мелик-Гусейнов рассказал об основных симптомах "Омикрона".

Ранее губернатор Глеб Никитин заявил, что в Нижегородской области в связи с риском заражения новым штаммом вируса "Омикрон" приняты дополнительные меры по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Здоровье Коронавирус Медицина и здоровье
Поделиться:
Новости по теме
24 января 2022 14:49  [2220] Давид Мелик-Гусейнов рассказал об основных симптомах "Омикрона"
18 января 2022 20:34  [1275] Глеб Никитин: Дополнительные меры приняты в Нижегородской области в связи с распространением штамма "Омикрон"
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Закрытие фестиваля Новогодняя столица России
10 января 2022 17:06Закрытие фестиваля "Новогодняя столица России"

Сергей Ловырев

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph