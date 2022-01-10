Давид Мелик-Гусейнов рассказал про лечение ОРВИ и "Омикрона"

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НИА "Нижний Новгород" – Максим Дерябин
Министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов в своем Instagram поделился советами о лечении первых признаков ОРВИ и штамма коронавируса "Омикрон".
Средства, помогающие облегчить состояние в начале болезни, есть почти в каждой аптечке, отметил Давид Мелик-Гусейнов.
При лечении помогает обильное питье, не менее 2 литров жидкости в сутки, а также жаропонижающие препараты.
Также министр здравоохранения рассказал, что для снижения неприятных ощущений в горле можно принимать средства местного действия с антимикробными и противовоспалительными свойствами, а также применять полоскания на основе трав или Хлоргексидина.
При заложенности носа Давид Мелик-Гусейнов рекомендует сосудосуживающие капли от насморка и промывание растворами на основе морской воды.
Напомним, что ранее Давид Мелик-Гусейнов рассказал об основных симптомах "Омикрона".
Ранее губернатор Глеб Никитин заявил, что в Нижегородской области в связи с риском заражения новым штаммом вируса "Омикрон" приняты дополнительные меры по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия.
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