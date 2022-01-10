Давид Мелик-Гусейнов рассказал об основных симптомах "Омикрона" Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Заместитель губернатора и министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов рассказал о пяти основных симптомах при заражении новым штаммом коронавирусной инфекции "Омикрон".

В число симптомов вошли насморк, головная боль, боль в горле, осиплость голоса и расстройство стула, сообщил в своем Instagram Давид Мелик-Гусейнов.

Также он отметил, что средний инкубационный период инфекции составляет 3,2 дня. Средний срок длительности болезни у вакцинированных составляет 5,6 дня, а у невакцинированных 12,1 дня.

24 января в Нижегородской области было выявлено 714 случаев заболевания COVID-19 за сутки. Всего с начала пандемии в регионе инфекцией заразились 243 364 человека.

Напомним, что по данным на 19 января было выявлено десять случаев заражения новым штаммом "Омикрон" в Нижегородской области.

Ранее Глеб Никитин заявил, что в Нижегородской области в связи с риском заражения новым штаммом вируса "Омикрон" приняты дополнительные меры по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия.