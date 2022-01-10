Депутаты ЗС НО поддержали обращение о регулировании цен на газ Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" – Максим Дерябин

Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области поддержали обращение Архангельского областного Собрания депутатов к министру энергетики РФ. Об этом стало известно на заседании ЗС НО 27 января.

В частности, депутаты поддержали обращение об установлении на федеральном уровне механизмов госрегулирования оптовых цен на сжиженный углеводородный газ.

Они призваны предотвратить рост розничных тарифов на сжиженный газ для населения.

Как отмечается в тексте обращения, с 1 января 2019 года исключен механизм государственного регулирования оптовых цен на сжиженный углеводородный газ. Данное обстоятельство привело к существенному увеличению расходов газоснабжающих организаций на покупку газа, поскольку производители газа реализуют его по биржевым ценам. Вследствие этого повысились розничные тарифы на газ, поставляемый населению.

"Тема государственного регулирования цен на сжиженный углеводородный газ и компенсации расходов газоснабжающих организаций на его покупку актуальна и для Нижегородской области. Необходимо, чтобы такой важный вопрос был урегулирован на федеральном уровне. Поэтому мы поддерживаем обращение коллег из Архангельского областного Собрания депутатов", - отметил председатель комитета Заксобрания по ЖКХ и топливно-энергетическому комплексу Владимир Беспалов.

Ранее сообщалось, что поставка газа к Вечным огням Нижегородской области стала оплачиваться муниципалитетами.

Также напомним, что более 230 млн рублей будет направлено на программу догазификации Нижегородской области в этом году.