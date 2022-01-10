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Сертификат о противопоказаниях к вакцинации станет доступен на портале госуслуг

27 января 2022 18:24  [63] Общество

НИА "Нижний Новгород" – Максим Дерябин

Граждане, имеющие медицинские противопоказания к вакцинации против коронавирусной инфекции, теперь смогут получить подтверждающий сертификат в личном кабинете на портале госуслуг. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.

Медицинские организации, выдавшие медотвод, будут направлять об этом сведения в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения, а оттуда они поступят на портал госуслуг.

Данный сертификат будет отображаться в личном кабинете в разделе "Сведения об иммунизации COVID-19", где также хранятся результаты ПЦР-тестов и исследований на наличие антител.

Председатель правительства Михаил Мишустин отметил, что решение о наличии противопоказания принимают только врачи, оценив состояние пациента и изучив историю его болезни. В остальных случаях лучше пройти вакцинацию и защитить своё здоровье.

Ранее специалисты Минздрава Нижегородской области дали разъяснения относительно противопоказаний граждан к вакцинации от COVID-19, утвержденных Минздравом РФ и опубликованных 17 января 2022 года, а также порядке оформления медотвода.

Напомним, что уже более 1,8 млн жителей Нижегородской области прошли вакцинацию от коронавируса.

Ранее также сообщалось, что более 45 тысяч нижегородцев распечатали сертификаты о вакцинации в МФЦ региона.

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Теги:
Здравоохранение Медицина и здоровье
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