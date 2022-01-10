Глеб Никитин: "Уголовная ответственность предусмотрена за поддельные сертификаты о вакцинации от COVID-19"

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"Уголовная ответственность предусмотрена за поддельные сертификаты о вакцинации от COVID-19", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, комментируя участившиеся случаи подделок сертификатов о вакцинации.
По его словам, вместе с правоохранителями и контрольно-надзорными органами региональное министерство здравоохранения продолжает выявлять и пресекать случаи продажи поддельных сертификатов.
"В Нижегородской области проводится активная кампания по выявлению поддельных сертификатов о вакцинации. Правительство области содействует правоохранительным органам", - сообщил Глеб Никитин.
Глава региона напомнил об уголовной ответственности за подделку медицинских документов.
"Нельзя забывать, что если человек приобретает заведомо поддельный документ и предоставляет его в организацию в качестве подтверждения вакцинации, которой в действительности не было, ему тоже грозит наказание", - сказал Глеб Никитин.
Ранее сообщалось, что оперативники нижегородского УФСБ вновь пресекли изготовление поддельных сертификатов о вакцинации.
При этом по данным на 27 января чуть более 1400 нижегородцев заразились коронавирусом.
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