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Общество

Глеб Никитин: "Уголовная ответственность предусмотрена за поддельные сертификаты о вакцинации от COVID-19"

28 января 2022 09:08  [110] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

"Уголовная ответственность предусмотрена за поддельные сертификаты о вакцинации от COVID-19", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, комментируя участившиеся случаи подделок сертификатов о вакцинации.

По его словам, вместе с правоохранителями и контрольно-надзорными органами региональное министерство здравоохранения продолжает выявлять и пресекать случаи продажи поддельных сертификатов.

"В Нижегородской области проводится активная кампания по выявлению поддельных сертификатов о вакцинации. Правительство области содействует правоохранительным органам", - сообщил Глеб Никитин.

Глава региона напомнил об уголовной ответственности за подделку медицинских документов.

"Нельзя забывать, что если человек приобретает заведомо поддельный документ и предоставляет его в организацию в качестве подтверждения вакцинации, которой в действительности не было, ему тоже грозит наказание", - сказал Глеб Никитин.

Ранее сообщалось, что оперативники нижегородского УФСБ вновь пресекли изготовление поддельных сертификатов о вакцинации.

При этом по данным на 27 января чуть более 1400 нижегородцев заразились коронавирусом.

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Теги:
Вакцина Глеб Никитин Коронавирус
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