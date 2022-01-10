Чуть более 1400 нижегородцев заразились коронавирусом за минувшие сутки

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Еще 1445 случаев заболевания COVID-19 выявлено в Нижегородской области за сутки по данным на 27 января. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.
Накануне было зарегистрировано еще более 1500 случаев заражения коронавирусом за сутки в регионе - рекордный показатель с начала пандемии. Всего с начала пандемии в регионе инфекцией заразились 246 961 человек.
При этом 225 175 жителей региона уже справились с болезнью, в том числе за последние сутки по выздоровлению были выписаны 133 человека. Общая статистика летальных исходов достигла 10 441 человек, в том числе за последние сутки скончались 20 нижегородцев. Еще 363 человека были доставлены вчера в больницы региона с подозрением на коронавирус.
Согласно данным на сайте регионального минздрава, коэффициент распространения инфекции сегодня - 0.98. Свободный коечный фонд в больницах региона составляет 31%.
Напомним, что в Нижегородской области выявлено уже 25 случаев заражения "омикроном".
Ранее Глеб Никитин заявил, что в регионе в связи с риском заражения новым штаммом вируса "омикрон" приняты дополнительные меры по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия.
В настоящее время в поликлиниках региона приостановлена диспансеризация.
Список районов и городских округов Нижегородской области, где подтверждены случаи заражения коронавирусом:
1. Ардатовский – 1 404 (+30)
2. г.о.г. Арзамас – 4 151 (+25)
3. Арзамасский – 2 240 (+34)
4. Балахнинский – 8 357 (+17)
5. Богородский – 4 637
6. Большеболдинский – 1 291 (+22)
7. Большемурашкинский – 917
8. г.о.г. Бор – 11 548 (+63)
9. Бутурлинский – 653 (+12)
10. Вадский – 804
11. Варнавинский район – 746 (+9)
12. Вачский – 2 092 (+33)
13. Ветлужский – 1 895 (+1)
14. Вознесенский – 868
15. Володарский – 4 032 (+85)
16. Воротынский – 1 085
17. Воскресенский – 1 396 (+8)
18. Выксунский – 4 786 (+30)
19. Гагинский – 1 140 (+5)
20. Городецкий – 8 135 (+34)
21. Дальнеконстантиновский – 1 139
22. Дзержинск – 23 253 (+206)
23. Дивеевский – 1 560
24. Княгининский – 1 056
25. Ковернинский – 1 642
26. Краснобаковский – 1 486 (+3)
27. Краснооктябрьский – 1 209
28. Кстовский – 4 759 (+31)
29. Кулебакский – 4 412 (+84)
30. Лукояновский – 2 188
31. Лысковский – 3 903 (+19)
32. Навашинский – 3 629 (+26)
33. Павловский – 6 607 (+62)
34. Первомайский – 535
35. Перевозский – 570 (+14)
36. Пильнинский – 2 120
37. Починковский – 2 115
38. Семеновский – 2 147 (+8)
39. Сергачский – 2 213
40. Сеченовский – 1 461
41. Сокольский – 1 108
42. Сосновский – 2 472 (+11)
43. Спасский – 577 (+34)
44. Тонкинский – 994 (+1)
45. Тоншаевский – 1 834 (+3)
46. Уренский – 3 253
47. Чкаловский – 1 817
48. Шарангский – 1 108 (+3)
49. Шатковский – 3 342 (+38)
50. Шахунский – 4 254 (+24)
51. Нижний Новгород – 95 978 (+470)
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