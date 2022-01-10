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Анонсы событий для СМИ на 27 января 2022 года
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Общество

Чуть более 1400 нижегородцев заразились коронавирусом за минувшие сутки

27 января 2022 12:27  [58] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Еще 1445 случаев заболевания COVID-19 выявлено в Нижегородской области за сутки по данным на 27 января. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Накануне было зарегистрировано еще более 1500 случаев заражения коронавирусом за сутки в регионе - рекордный показатель с начала пандемии. Всего с начала пандемии в регионе инфекцией заразились 246 961 человек.

При этом 225 175 жителей региона уже справились с болезнью, в том числе за последние сутки по выздоровлению были выписаны 133 человека. Общая статистика летальных исходов достигла 10 441 человек, в том числе за последние сутки скончались 20 нижегородцев. Еще 363 человека были доставлены вчера в больницы региона с подозрением на коронавирус. 

Согласно данным на сайте регионального минздрава, коэффициент распространения инфекции сегодня - 0.98. Свободный коечный фонд в больницах региона составляет 31%.

Напомним, что в Нижегородской области выявлено уже 25 случаев заражения "омикроном".

Ранее Глеб Никитин заявил, что в регионе в связи с риском заражения новым штаммом вируса "омикрон" приняты дополнительные меры по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия.

В настоящее время в поликлиниках региона приостановлена диспансеризация

Список районов и городских округов Нижегородской области, где подтверждены случаи заражения коронавирусом:

1.    Ардатовский – 1 404 (+30)

2.    г.о.г. Арзамас – 4 151 (+25)

3.    Арзамасский – 2 240 (+34)  

4.    Балахнинский –  8 357 (+17)   

5.    Богородский – 4 637  

6.    Большеболдинский – 1 291 (+22)

7.    Большемурашкинский – 917

8.    г.о.г. Бор – 11 548 (+63)

9.    Бутурлинский – 653 (+12)  

10.  Вадский – 804

11.  Варнавинский район – 746 (+9)

12.  Вачский – 2 092 (+33)

13.  Ветлужский – 1 895 (+1)

14.  Вознесенский – 868    

15.  Володарский – 4 032 (+85)  

16.  Воротынский – 1 085  

17.  Воскресенский – 1 396 (+8)          

18.  Выксунский – 4 786 (+30)  

19.  Гагинский – 1 140 (+5)        

20.  Городецкий – 8 135 (+34)

21.  Дальнеконстантиновский – 1 139  

22.  Дзержинск – 23 253 (+206)

23.  Дивеевский – 1 560

24.  Княгининский – 1 056                

25.  Ковернинский – 1 642               

26.  Краснобаковский  – 1 486 (+3)     

27.  Краснооктябрьский – 1 209     

28.  Кстовский – 4 759 (+31)

29.  Кулебакский – 4 412 (+84)          

30.  Лукояновский – 2 188     

31.  Лысковский – 3 903 (+19)   

32. Навашинский – 3 629 (+26)

33.  Павловский – 6 607 (+62)

34.  Первомайский – 535      

35.  Перевозский – 570 (+14)  

36.  Пильнинский – 2 120             

37.  Починковский – 2 115            

38.  Семеновский – 2 147 (+8)   

39.  Сергачский – 2 213     

40.  Сеченовский – 1 461         

41.  Сокольский – 1 108   

42.  Сосновский – 2 472 (+11)

43.  Спасский – 577 (+34)  

44.  Тонкинский – 994 (+1)     

45.  Тоншаевский – 1 834 (+3)

46.  Уренский – 3 253      

47.  Чкаловский – 1 817       

48.  Шарангский – 1 108 (+3)          

49.  Шатковский – 3 342 (+38)    

50.  Шахунский – 4 254 (+24)     

51.   Нижний Новгород – 95 978 (+470)

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Теги:
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