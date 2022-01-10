Чуть более 1400 нижегородцев заразились коронавирусом за минувшие сутки Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Еще 1445 случаев заболевания COVID-19 выявлено в Нижегородской области за сутки по данным на 27 января. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Накануне было зарегистрировано еще более 1500 случаев заражения коронавирусом за сутки в регионе - рекордный показатель с начала пандемии. Всего с начала пандемии в регионе инфекцией заразились 246 961 человек.

При этом 225 175 жителей региона уже справились с болезнью, в том числе за последние сутки по выздоровлению были выписаны 133 человека. Общая статистика летальных исходов достигла 10 441 человек, в том числе за последние сутки скончались 20 нижегородцев. Еще 363 человека были доставлены вчера в больницы региона с подозрением на коронавирус.

Согласно данным на сайте регионального минздрава, коэффициент распространения инфекции сегодня - 0.98. Свободный коечный фонд в больницах региона составляет 31%.

Напомним, что в Нижегородской области выявлено уже 25 случаев заражения "омикроном".

Ранее Глеб Никитин заявил, что в регионе в связи с риском заражения новым штаммом вируса "омикрон" приняты дополнительные меры по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия.

В настоящее время в поликлиниках региона приостановлена диспансеризация.

Список районов и городских округов Нижегородской области, где подтверждены случаи заражения коронавирусом:

1. Ардатовский – 1 404 (+30)

2. г.о.г. Арзамас – 4 151 (+25)

3. Арзамасский – 2 240 (+34)

4. Балахнинский – 8 357 (+17)

5. Богородский – 4 637

6. Большеболдинский – 1 291 (+22)

7. Большемурашкинский – 917

8. г.о.г. Бор – 11 548 (+63)

9. Бутурлинский – 653 (+12)

10. Вадский – 804

11. Варнавинский район – 746 (+9)

12. Вачский – 2 092 (+33)

13. Ветлужский – 1 895 (+1)

14. Вознесенский – 868

15. Володарский – 4 032 (+85)

16. Воротынский – 1 085

17. Воскресенский – 1 396 (+8)

18. Выксунский – 4 786 (+30)

19. Гагинский – 1 140 (+5)

20. Городецкий – 8 135 (+34)

21. Дальнеконстантиновский – 1 139

22. Дзержинск – 23 253 (+206)

23. Дивеевский – 1 560

24. Княгининский – 1 056

25. Ковернинский – 1 642

26. Краснобаковский – 1 486 (+3)

27. Краснооктябрьский – 1 209

28. Кстовский – 4 759 (+31)

29. Кулебакский – 4 412 (+84)

30. Лукояновский – 2 188

31. Лысковский – 3 903 (+19)

32. Навашинский – 3 629 (+26)

33. Павловский – 6 607 (+62)

34. Первомайский – 535

35. Перевозский – 570 (+14)

36. Пильнинский – 2 120

37. Починковский – 2 115

38. Семеновский – 2 147 (+8)

39. Сергачский – 2 213

40. Сеченовский – 1 461

41. Сокольский – 1 108

42. Сосновский – 2 472 (+11)

43. Спасский – 577 (+34)

44. Тонкинский – 994 (+1)

45. Тоншаевский – 1 834 (+3)

46. Уренский – 3 253

47. Чкаловский – 1 817

48. Шарангский – 1 108 (+3)

49. Шатковский – 3 342 (+38)

50. Шахунский – 4 254 (+24)

51. Нижний Новгород – 95 978 (+470)