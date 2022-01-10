Оптимальное время наблюдения за движением МКС рассчитали в нижегородском планетарии Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Оптимальное время наблюдения за движением Международной космической станции (МКС) рассчитали в нижегородском планетарии им Г.М. Гречко. Об этом сообщили в департаменте культуры администрации Нижнего Новгорода.

Согласно информации, период вечерней видимости Международной космической станции продлится до 29 января.

"МКС совершает один виток вокруг Земли примерно раз в полтора часа. Однако увидеть станцию можно только в тот момент, когда она освещается Солнцем и на определенном отрезке своей траектории отражает полученный свет также, как Луна. В эти несколько минут МКС видна невооруженным глазом и наблюдается на небе как очень яркая "звезда", которая пересекает небосвод с запада на восток", - отмечается в сообщении.

С помощью приложения Heavens-Above в планетарии подготовили таблицу пролетов МКС для нижегородцев.

Напомним, в сентябре 2021 года после реконструкции начал работу Большой зал Нижегородского планетария им Г.М.Гречко - один из крупнейших в стране.

А в ноябре открылся планетарий в нижегородском парке "Швейцария".