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Общество

Планетарий открылся в нижегородском парке "Швейцария"

08 ноября 2021 14:51  [106] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Планетарий открылся в нижегородском парке "Швейцария". Об этом сообщили в пресс-службе планетария.

Согласно информации, "Планетарий 1" является частью санкт-петербургского проекта, включающего лабораторию SpaceLab.

Площадь звездного зала составляет 250 м2, а вместимость - 250 мест.

В планетарии будут проходить показы полнокупольных фильмов, перформансы, аудиовизуальные шоу, иммерсивные театральные постановки и презентации.

При этом основная программа будет состоять из часовых сеансов полнокупольных программ, а также симфонических и джазовых концертов по четвергам, пятницам и субботам.

Напомним, что открыть планетарий планировалось 23 октября, но из-за нерабочих двух недель в регионе, открытие было перенесено на 8 ноября.

В настоящее время парк работает в тестовом режиме каждый день с 7:00 до 22:00 со входами на остановках "Медицинская" и "Сурикова". Отметим, что открыта только часть парка от Тобольских казарм до памятника нижегородцам, павшим в Афганистане и Чечне. Вход туда свободный. Остальная территория готовится принимать гостей.

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Теги:
Парк Швейцария Планетарий
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