Кредиторская задолженность "Нижегородэлектротранса" составляет более 100 млн рублей Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" – Максим Дерябин

Кредиторская задолженность "Нижегородэлектротранса" на начало 2022 года составляет около 110 млн рублей. Об этом сообщает "НТА-Приволжье".

Как сообщили агентству в муниципальном предприятии, кредиторская задолженность предприятия на начало 2022 года составляет около 110 млн рублей.

Согласно информации, основная сумма долга - 83,5 млн рублей перед ПАО "ТНС энерго НН". Она накопилась за период с 2017 по 2020 год. В 2021 году были заключены мировые соглашения, по которым предприятие ежемесячно производит погашение порядка 8,3 млн рублей.

Также отмечается, что у муниципального перевозчика есть определенный дефицит кадров. Для укомплектования штата МП "Нижегородэлектротранс" на базе своего учебного центра в настоящее время проводит обучение сотрудников предприятия, в том числе на водителя трамвая и троллейбуса.

Ранее сообщалось, что выручка "Нижегородэлектротранса" в 2021 году составила 668,7 млн рублей.