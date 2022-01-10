Более 100 школ полностью закрыто на карантин в Нижегородской области Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

По данным на 28 января в 25% образовательных учреждений региона - школах и детских садах - полностью или частично приостановлен учебный и воспитательный процесс по ОРВИ и по COVID-2019. Об это НИА "Нижний Новгород" сообщили в региональном Управление Роспотребнадзора.

В частности, 113 школ полностью закрыты на карантин. Как отметили в ведомстве, данные ограничительные меры позволяют снизить темпы прироста заболеваемости ОРВИ и гриппом среди детского населения. Обучение детей организовано в дистанционном режиме.

Отмечается, что в сложившихся эпидемиологических условиях особое внимание уделяется требованиям Роспотребнадзора по профилактике ОРВИ, гриппа и коронавируса. Так, используются разные входы в образовательные учреждения, чтобы избежать скопления детей, установлены "утренние фильтры" с обязательной термометрией, в школах классы разведены по времени начала занятий и перемен. В помещениях соблюдаются режимы проветривания и дезинфекции. Кроме того, запрещено проведение массовых мероприятий.

Роспотребнадзор просит родителей обращать внимание на то, как школы и садики выполняют данные требования, а также призывает не отправлять детей с признаками заболеваний в организованные детские коллективы.

Напомним, по данным на 21 января в регионе на карантин по гриппу и ОРВИ были полностью закрыты семь школ и один детский сад, а по коронавирусу - ещё две школы и садик. Кроме того, 468 классов в 191 школе были закрыты на карантин.

Ранее сообщалось, что почти 40 тысяч детей заболели коронавирусом в Нижегородской области с начала пандемии.

При этом, в регион уже поступила первая партия вакцины от COVID-19 для подростков "Спутник М".