В регионе вырастут размеры пособия на детей от 3 до 7 лет
Тарифы на электроэнергию в первой половине 2022 года не изменятся
Уже с марта ограничат движение в центре города для строительства метро
За неоднократные нарушения ПДД теперь грозит тюрьма
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 28 января 2022 года
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
28 января 2022 12:30  [134] Вакцинные туры в Турцию стали доступны из Нижнего Новгорода
28 января 2022 12:18  [167] Более 100 школ полностью закрыто на карантин в Нижегородской области
28 января 2022 12:10  [194] Рекордное с начала пандемии количество заболевших коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области
28 января 2022 11:33  [146] Комплексный подход к уборке снега применяется в районах Нижнего Новгорода
28 января 2022 10:45  [268] Число заражений новым штаммом коронавируса "омикрон" в Нижегородской области увеличилось до 48
28 января 2022 10:31  [377] Детская вакцина от коронавируса "Спутник М" поступила в Нижегородскую область
28 января 2022 10:17  [141] Более 250 км железных дорог отремонтируют на ГЖД в 2022 году
28 января 2022 09:24  [219] Оптимальное время наблюдения за движением МКС рассчитали в нижегородском планетарии
28 января 2022 09:08  [223] Глеб Никитин: "Уголовная ответственность предусмотрена за поддельные сертификаты о вакцинации от COVID-19"
27 января 2022 19:22  [360] Нижегородский лицей №87 получил статус федеральной инновационной площадки
Общество

Более 100 школ полностью закрыто на карантин в Нижегородской области

28 января 2022 12:18  [167] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

По данным на 28 января в 25% образовательных учреждений региона - школах и детских садах - полностью или частично приостановлен учебный и воспитательный процесс по ОРВИ и по COVID-2019. Об это НИА "Нижний Новгород" сообщили в региональном Управление Роспотребнадзора.

В частности, 113 школ полностью закрыты на карантин. Как отметили в ведомстве, данные ограничительные меры позволяют снизить темпы прироста заболеваемости ОРВИ и гриппом среди детского населения. Обучение детей организовано в дистанционном режиме.

Отмечается, что в сложившихся эпидемиологических условиях особое внимание уделяется требованиям Роспотребнадзора по профилактике ОРВИ, гриппа и коронавируса. Так, используются разные входы в образовательные учреждения, чтобы избежать скопления детей, установлены "утренние фильтры" с обязательной термометрией, в школах классы разведены по времени начала занятий и перемен. В помещениях соблюдаются режимы проветривания и дезинфекции. Кроме того, запрещено проведение массовых мероприятий.

Роспотребнадзор просит родителей обращать внимание на то, как школы и садики выполняют данные требования, а также призывает не отправлять детей с признаками заболеваний в организованные детские коллективы.

Напомним, по данным на 21 января в регионе на карантин по гриппу и ОРВИ были полностью закрыты семь школ и один детский сад, а по коронавирусу - ещё две школы и садик. Кроме того, 468 классов в 191 школе были закрыты на карантин.

Ранее сообщалось, что почти 40 тысяч детей заболели коронавирусом в Нижегородской области с начала пандемии.

При этом, в регион уже поступила первая партия вакцины от COVID-19 для подростков "Спутник М".

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Карантин Коронавирус Школы
Поделиться:
Новости по теме
18 января 2022 11:03  [652] Почти 40 тысяч детей заболели коронавирусом в Нижегородской области с начала пандемии
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Закрытие фестиваля Новогодняя столица России
10 января 2022 17:06Закрытие фестиваля "Новогодняя столица России"

Сергей Ловырев

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph