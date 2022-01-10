Соседские центры для молодежи открылись в Нижнем Новгороде Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" – Максим Дерябин

Три новых соседских центра, ориентированных молодежь, открылись в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба Администрация города Нижнего Новгорода.

Новые соседские центры открылись в Сормове (бул. Юбилейный, 8), Канавинском районе (ул. Должанская, 1) и Нижегородском районе (ул. Нижне-Печерская, 4). В ближайшее время откроется еще один центр в Советском районе.

На открытии соседского центра на Должанской присутствовал глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев. Он рассказал, что первый такой центр открылся в конце прошлого года в Приокском районе, и сейчас он пользуется большой популярностью у школьников и студентов.

"Для комфорта посетителей в соседских центрах делается современный ремонт в едином оформлении, подбирается функционально удобное помещение не менее 100 кв метров, которое оснащается техникой. В центрах оборудуются зоны для отдыха, работы и творчества. В этом соседском центре в Канавине, например, появилась кухня, потому что от молодых людей есть запрос на кулинарные мастер-классы", – заявил мэр.

Новые соседские центры отличаются своей ориентацией на молодое поколение и их запросы. Так, центры оснащены цифровой техникой и разделены на тематические зоны: коворкинга, тихой зоны, зоны творчества и мастеров-классов, а также пространство для пользования техническими возможностями центра.

"Мы хотим, чтобы у этого пространства была своя жизнь, и поэтому уже готовимся провести мероприятия, которые запомнятся всем присутствующим", – добавила руководитель НРО ВОД "Волонтеры Победы" Мария Самоделкина.

Ранее глава города Юрий Шалабаев заявил, что семь соседских центров нового формата планируется открыть в Нижнем Новгороде в 2022 году.

Напомним, что соседские центры в Нижнем Новгороде появились в 2019 году на базе территориальных общественных самоуправлений.