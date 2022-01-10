Рекордное с начала пандемии количество заболевших коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области

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Еще 1595 случаев заболевания коронавирусом выявлено в Нижегородской области за сутки по данным на 27 января. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.
Накануне было зарегистрировано еще более 1400 случаев заболевания COVID-19 за сутки в регионе - один из самых высоких показателей с начала пандемии. Всего с начала пандемии в регионе инфекцией заразились 248 556 человек.
При этом 225 764 жителей региона уже справились с болезнью, в том числе за последние сутки по выздоровлению были выписаны 589 человек. Общая статистика летальных исходов достигла 10 458 человек, в том числе за последние сутки скончались 17 нижегородцев. Еще 425 человек были доставлены вчера в больницы региона с подозрением на коронавирус.
Согласно данным на сайте регионального минздрава, коэффициент распространения инфекции сегодня - 1.33. Свободный коечный фонд в больницах региона составляет 29%.
Напомним, что в Нижегородской области выявлено уже 48 случаев заражения "омикроном".
Ранее Глеб Никитин заявил, что в регионе в связи с риском заражения новым штаммом вируса "омикрон" приняты дополнительные меры по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия.
В настоящее время в поликлиниках региона приостановлена диспансеризация.
Список районов и городских округов Нижегородской области, где подтверждены случаи заражения коронавирусом:
1. Ардатовский – 1 448 (+44)
2. г.о.г. Арзамас – 4 151
3. Арзамасский – 2 240
4. Балахнинский – 8 371 (+14)
5. Богородский – 4 642 (+5)
6. Большеболдинский – 1 291
7. Большемурашкинский – 938 (+21)
8. г.о.г. Бор – 11 581 (+33)
9. Бутурлинский – 668 (+15)
10. Вадский – 804
11. Варнавинский район – 759 (+13)
12. Вачский – 2 150 (+58)
13. Ветлужский – 1 902 (+7)
14. Вознесенский – 868
15. Володарский – 4 076 (+44)
16. Воротынский – 1 090 (+5)
17. Воскресенский – 1 396
18. Выксунский – 4 863 (+77)
19. Гагинский – 1 148 (+8)
20. Городецкий – 8 137 (+2)
21. Дальнеконстантиновский – 1 172 (+33)
22. Дзержинск – 23 534 (+281)
23. Дивеевский – 1 624 (+64)
24. Княгининский – 1 058 (+2)
25. Ковернинский – 1 643 (+1)
26. Краснобаковский – 1 491 (+5)
27. Краснооктябрьский – 1 209
28. Кстовский – 4 791 (+32)
29. Кулебакский – 4 490 (+78)
30. Лукояновский – 2 209 (+21)
31. Лысковский – 3 913 (+10)
32. Навашинский – 3 631 (+2)
33. Павловский – 6 632 (+25)
34. Первомайский – 536 (+1)
35. Перевозский – 570
36. Пильнинский – 2 138 (+18)
37. Починковский – 2 116 (+1)
38. Семеновский – 2 154 (+7)
39. Сергачский – 2 293 (+80)
40. Сеченовский – 1 461
41. Сокольский – 1 108
42. Сосновский – 2 508 (+36)
43. Спасский – 598 (+21)
44. Тонкинский – 1 008 (+14)
45. Тоншаевский – 1 856 (+22)
46. Уренский – 3 253
47. Чкаловский – 1 817
48. Шарангский – 1 110 (+2)
49. Шатковский – 3 354 (+12)
50. Шахунский – 4 272 (+18)
51. Нижний Новгород – 96 441 (+463)
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