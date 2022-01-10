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Анонсы событий для СМИ на 28 января 2022 года
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Общество

Рекордное с начала пандемии количество заболевших коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области

28 января 2022 12:10  [201] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Еще 1595 случаев заболевания коронавирусом выявлено в Нижегородской области за сутки по данным на 27 января. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Накануне было зарегистрировано еще более 1400 случаев заболевания COVID-19 за сутки в регионе - один из самых высоких показателей с начала пандемии. Всего с начала пандемии в регионе инфекцией заразились 248 556 человек.

При этом 225 764 жителей региона уже справились с болезнью, в том числе за последние сутки по выздоровлению были выписаны 589 человек. Общая статистика летальных исходов достигла 10 458 человек, в том числе за последние сутки скончались 17 нижегородцев. Еще 425 человек были доставлены вчера в больницы региона с подозрением на коронавирус. 

Согласно данным на сайте регионального минздрава, коэффициент распространения инфекции сегодня - 1.33. Свободный коечный фонд в больницах региона составляет 29%.

Напомним, что в Нижегородской области выявлено уже 48 случаев заражения "омикроном"

Ранее Глеб Никитин заявил, что в регионе в связи с риском заражения новым штаммом вируса "омикрон" приняты дополнительные меры по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия.

В настоящее время в поликлиниках региона приостановлена диспансеризация

Список районов и городских округов Нижегородской области, где подтверждены случаи заражения коронавирусом:

1.    Ардатовский – 1 448 (+44)

2.    г.о.г. Арзамас – 4 151  

3.    Арзамасский – 2 240   

4.    Балахнинский – 8 371 (+14)   

5.    Богородский – 4 642 (+5)

6.    Большеболдинский – 1 291

7.    Большемурашкинский – 938 (+21)

8.    г.о.г. Бор – 11 581 (+33)

9.    Бутурлинский – 668 (+15)  

10. Вадский – 804

11. Варнавинский район – 759 (+13)

12. Вачский – 2 150 (+58)

13. Ветлужский – 1 902 (+7)

14. Вознесенский – 868    

15. Володарский – 4 076 (+44)  

16. Воротынский – 1 090 (+5)  

17. Воскресенский – 1 396           

18. Выксунский – 4 863 (+77)  

19. Гагинский – 1 148 (+8)        

20. Городецкий – 8 137 (+2)

21. Дальнеконстантиновский – 1 172 (+33)  

22. Дзержинск – 23 534 (+281)

23. Дивеевский – 1 624 (+64)

24. Княгининский – 1 058 (+2)                

25. Ковернинский – 1 643 (+1)               

26. Краснобаковский – 1 491 (+5)     

27. Краснооктябрьский – 1 209     

28. Кстовский – 4 791 (+32)

29. Кулебакский – 4 490 (+78)          

30. Лукояновский – 2 209 (+21)     

31. Лысковский – 3 913 (+10)   

32. Навашинский – 3 631 (+2)

33. Павловский – 6 632 (+25)

34. Первомайский – 536 (+1)      

35. Перевозский – 570   

36. Пильнинский – 2 138 (+18)             

37. Починковский – 2 116 (+1)            

38. Семеновский – 2 154 (+7)   

39. Сергачский – 2 293 (+80)     

40. Сеченовский – 1 461         

41. Сокольский – 1 108   

42. Сосновский – 2 508 (+36)

43. Спасский – 598 (+21)  

44. Тонкинский – 1 008 (+14)     

45. Тоншаевский – 1 856 (+22)

46. Уренский – 3 253      

47. Чкаловский – 1 817       

48. Шарангский – 1 110 (+2)          

49. Шатковский – 3 354 (+12)    

50. Шахунский – 4 272 (+18)     

51.  Нижний Новгород – 96 441 (+463)

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Теги:
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