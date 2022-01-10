Рекордное с начала пандемии количество заболевших коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Еще 1595 случаев заболевания коронавирусом выявлено в Нижегородской области за сутки по данным на 27 января. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Накануне было зарегистрировано еще более 1400 случаев заболевания COVID-19 за сутки в регионе - один из самых высоких показателей с начала пандемии. Всего с начала пандемии в регионе инфекцией заразились 248 556 человек.

При этом 225 764 жителей региона уже справились с болезнью, в том числе за последние сутки по выздоровлению были выписаны 589 человек. Общая статистика летальных исходов достигла 10 458 человек, в том числе за последние сутки скончались 17 нижегородцев. Еще 425 человек были доставлены вчера в больницы региона с подозрением на коронавирус.

Согласно данным на сайте регионального минздрава, коэффициент распространения инфекции сегодня - 1.33. Свободный коечный фонд в больницах региона составляет 29%.

Напомним, что в Нижегородской области выявлено уже 48 случаев заражения "омикроном".

Ранее Глеб Никитин заявил, что в регионе в связи с риском заражения новым штаммом вируса "омикрон" приняты дополнительные меры по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия.

В настоящее время в поликлиниках региона приостановлена диспансеризация.

Список районов и городских округов Нижегородской области, где подтверждены случаи заражения коронавирусом:

1. Ардатовский – 1 448 (+44)

2. г.о.г. Арзамас – 4 151

3. Арзамасский – 2 240

4. Балахнинский – 8 371 (+14)

5. Богородский – 4 642 (+5)

6. Большеболдинский – 1 291

7. Большемурашкинский – 938 (+21)

8. г.о.г. Бор – 11 581 (+33)

9. Бутурлинский – 668 (+15)

10. Вадский – 804

11. Варнавинский район – 759 (+13)

12. Вачский – 2 150 (+58)

13. Ветлужский – 1 902 (+7)

14. Вознесенский – 868

15. Володарский – 4 076 (+44)

16. Воротынский – 1 090 (+5)

17. Воскресенский – 1 396

18. Выксунский – 4 863 (+77)

19. Гагинский – 1 148 (+8)

20. Городецкий – 8 137 (+2)

21. Дальнеконстантиновский – 1 172 (+33)

22. Дзержинск – 23 534 (+281)

23. Дивеевский – 1 624 (+64)

24. Княгининский – 1 058 (+2)

25. Ковернинский – 1 643 (+1)

26. Краснобаковский – 1 491 (+5)

27. Краснооктябрьский – 1 209

28. Кстовский – 4 791 (+32)

29. Кулебакский – 4 490 (+78)

30. Лукояновский – 2 209 (+21)

31. Лысковский – 3 913 (+10)

32. Навашинский – 3 631 (+2)

33. Павловский – 6 632 (+25)

34. Первомайский – 536 (+1)

35. Перевозский – 570

36. Пильнинский – 2 138 (+18)

37. Починковский – 2 116 (+1)

38. Семеновский – 2 154 (+7)

39. Сергачский – 2 293 (+80)

40. Сеченовский – 1 461

41. Сокольский – 1 108

42. Сосновский – 2 508 (+36)

43. Спасский – 598 (+21)

44. Тонкинский – 1 008 (+14)

45. Тоншаевский – 1 856 (+22)

46. Уренский – 3 253

47. Чкаловский – 1 817

48. Шарангский – 1 110 (+2)

49. Шатковский – 3 354 (+12)

50. Шахунский – 4 272 (+18)

51. Нижний Новгород – 96 441 (+463)