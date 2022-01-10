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Общество

Новые квартиры получили 12 семей из Володарска в рамках нацпроекта

28 января 2022 17:35  [62] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Володарске Нижегородской области 28 января 12 семей получили ключи от новых квартир, в которые они переехали из ветхого жилья. На строительство было затрачено около 18 млн рублей, сообщили в региональном правительстве.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что расселение проводится в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда».

"Переселение людей из аварийного фонда всегда было одной из наиболее важных задач для нас. Национальный проект вывел эту работу на новый уровень. По всему региону люди получают новые квартиры взамен уже непригодных для жизни. Было много опасений по поводу того, продолжится ли программа. Но президент России Владимир Путин поручил ускорить и расширить эту работу. Такое решение главы государства очень важно и для нашего региона", - сказал Глеб Никитин.

Квартиры оснащены системами водоснабжения и электричеством. В них установлены пластиковые окна и металлические двери, сантехника, выполнена внутренняя отделка помещений.

Глава региона добавил, что нацпроект "Жилье и городская среда" позволяет населенным пунктам избавляться от опасных аварийных зданий и при этом благоустраивать территории.

"Все это дает совокупный эффект, повышающий качество жизни людей", - сказал Глеб Никитин.

Ключи от новых квартир, расположенных в многоквартирном доме №33 на улице Мичурина, новоселам вручил глава местного самоуправления Володарского муниципального района Геннадий Щанников.

"Володарский район с 2013 года участвует в программе переселения аварийного фонда, которая дает возможность улучшить качество жизни наших жителей. Это уже десятый дом, который мы построили для расселения жителей из ветхих домов в новые благоустроенные квартиры", - сообщил Геннадий Щанников.

Глава района добавил, что в рамках программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2023 годов" на территории муниципалитета будет построено три многоквартирных дома. Проблема расселения аварийного жилья также будет решаться благодаря приобретению на вторичном рынке жилых помещений, предоставлению субсидий, путем выплаты собственникам возмещения за изымаемые жилые помещения.

Напомним, по региональной программе "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области на 2019−2023 годы" 16 семей из Балахны получили ключи от новых квартир.

Кроме того, в Нижнем Новгороде в Муниципальную программу расселения ветхого и аварийного жилья включено около двух тысяч домов.

Ранее сообщалось, что с 2019 до 2023 года в Нижегородской области предусмотрено расселение 202,05 тысячи кв.м аварийного жилья. В результате 11,23 тысячи человек должны улучшить свои жилищные условия.

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Теги:
Володарск Жилье Нацпроект
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