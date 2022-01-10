Текстильную фабрику и завод полуприцепов построят в Дзержинске к 2027 году Бизнес

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области 28 января одобрил ряд заявок на участки для реализации проектов в регионе. Об этом рассказали в областном правительстве.

Отмечается, что это было первое заседание совета по земле в 2022 году, на котором был рассмотрен 21 инвестиционный проект для предоставления земельных участков.

В частности, было одобрено выделение участка площадью около 22 тыс. кв. м в Дзержинске под строительство комплекса по производству полуприцепов и автокомплектующих. Инвестор готов вложить в проект 196 млн рублей, планируемый срок строительства – 52 месяца.

Кроме того, в Дзержинске будет построен производственно-складской комплекс текстильных материалов, где планируется наладить выпуск готовых хлопчатобумажных изделий народного потребления. Объём инвестиций по проекту составит 836 млн рублей. На строительство отводится 5 лет.

Также Совет одобрил выделение участка площадью 5 тыс. кв.м в Арзамасе под производство металлических конструкций. Проект стоимостью 58 млн рублей планируется реализовать за 60 месяцев.

Ранее сообщалось, что в Автозаводском районе Нижнего Новгорода построят частный медицинский центр, а в Канавинском - Центр прогресса бокса.

Напомним, в Нижегородской области в 2021 году реализовано 13 инвестпроектов с общим объёмом инвестиций более 30 млрд рублей. Благодаря их реализации было создано более 2 000 рабочих мест.