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Инвестпроекты на 30 млрд рублей реализованы в Нижегородской области в 2021 году

28 января 2022 14:26  [94] Бизнес

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижегородской области в 2021 году реализовано с использованием различных мер господдержки 13 инвестиционных проектов с общим объёмом инвестиций более 30 млрд рублей. Об этом рассказали в региональном правительстве.

Как отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, реализация любого крупного инвестпроекта - комплексный процесс, в котором участвует большое количество организаций и ведомств. Они оказывают инвестору поддержку по разным направлениям на всех этапах. Для координации этой работы была создана Корпорация развития Нижегородской области - "единое окно", куда предприниматель может обратиться с любыми вопросами.

По словам Глеба Никитина, чаще всего инвесторы обращаются за поддержкой в подборе земельного участка, подключении к коммуникациям, а также по вопросам получения различных субсидий и налоговых преференций.

Нижегородская область в последние годы показывает очень хороший прирост объёма инвестиций. Например, за 9 месяцев 2021 года инвестиции в основной капитал превысили 212 млрд рублей - это на 15,7% больше, чем за соответствующий период 2020.

Кроме того, благодаря реализации 13 инвестпроектов в 2021 году создано более 2 000 рабочих мест.

Крупнейшие инвестпроекты 2021 года:

- Кстовский НПЗ ПАО "Лукойл" запустил установку изомеризации "Пенекс" для увеличения объёма производства высокооктановых бензинов (инвестиции – свыше 15,5 млрд рублей);
- тепличный комплекс "Нижегородский" построили на Бору (инвестиции - 5,3 млрд рублей).
- ОАО "Эй Джи Си Борский стекольный завод" реализовала проект модернизации печи для выпуска сырьевого стекла для производства автомобильных стёкол (инвестиции - 3,3 млрд рублей);
- ООО "Язаки Волга" в Городецком районе организовало производство высокотехнологичного оборудования для автомобильной промышленности (инвестиции – 1,7 млрд рублей);
- балахнинский бумкомбинат "Волга" создал вторую линию по производству термомеханической массы (инвестиции – 1,6 млрд рублей);
- ООО "Сибур-Кстово" реконструировал системы очистки производственных сточных вод (инвестиции - 1,5 млрд рублей).

Кроме того, в 2021 году было завершено строительство животноводческого комплекса на 1200 голов ООО "Восток" в Починковском районе (инвестиции – 656 млн рублей), молочного комплекса на 1328 голов ООО "Дивеевское" в Ардатовском районе (инвестиции – 477 млн рублей), коровника на 624 головы ООО "Племзавод им. Ленина" в Ковернинском районе (инвестиции – 232 млн рублей).

Также был реализован проект резидента ОЭЗ "Кулибин" - ООО "Хома Адгезив", которое организовало производство водных клеевых материалов на основе сополимер-акриловых, поливинилацетатных и полиуретановых дисперсий (инвестиции - 318 млн рублей), организована производственная линия ГК GeoSM по изготовлению высокопрочного нетканого материала – геотекстиля в Володарском районе (инвестиции - 160 млн рублей).

Ещё одним промышленным объектом стал новый цех по производству элементов трубопроводов для АЭС в Нижнем Новгороде, построенный за 250 млн рублей компанией "Современные трубопроводные системы".

Из не промышленных инвестпроектов при поддержке Корпорации развития был создан комплекс для занятий водными видами спорта. Компания "Экстремальные виды спорта" открыла парк активного отдыха на берегу Юрасовского озера на Бору. Общий объём инвестиций в проект составляет около 150 млн рублей.

Напомним, что Корпорация развития Нижегородской области создана по поручению Глеба Никитина для комфортной работы инвесторов. Корпорация содействует реализации проектов на всех стадиях, начиная от предоставления информации о регионе, возможных мерах поддержки, осмотра инвестплощадок и заканчивая вводом объекта в эксплуатацию.

Ранее сообщалось, что Корпорация развития Нижегородской области провела опрос среди более 70 компаний-инвесторов, находящихся на её сопровождении, для выявления уровня удовлетворенности качеством работы организации. По результатам опроса, 70% инвесторов поставили высший балл по ряду направлений деятельности.

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Теги:
Инвестиции Промышленность
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