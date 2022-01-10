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Еще 20 платных парковок заработали в Нижнем Новгороде с сегодняшнего дня. Об этом сообщается на сайте парковочного пространства Нижнего Новгорода.
Согласно информации, всего с начала января в эксплуатацию введены 67 парковочных зон, расположенных на центральных улицах Нижнего Новгорода.
С 31 января платная парковка введена по адресам:
Напомним, что в рамках заключенного концессионного соглашения с ПАО "Мегафон" поэтапно вводится в опытную эксплуатацию сеть платного парковочного пространства. Всего в городе будет создано 7 400 машиномест. Планируется оборудовать 123 паркомата, 120 комплексов фото-видеофиксации, выполнить разметку и установить знаки по 119 адресам.
Время нахождения автомобиля на парковке контролируется устройствами фотофиксации. Пользователь обязан в течение 15 минут с момента въезда на парковку осуществить оплату, выбрав удобный для себя способ: SMS на короткий номер, приложение для мобильных устройств под управлением операционных систем iOS, Android, паркоматы, в личном кабинете пользователя на информационном парковочном портале Нижнего Новгорода (parkovkinn.ru). Оплата парковки также возможна за час, сутки, месяц, год.
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