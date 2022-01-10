Еще 20 платных парковок заработали в Нижнем Новгороде с сегодняшнего дня Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Еще 20 платных парковок заработали в Нижнем Новгороде с сегодняшнего дня. Об этом сообщается на сайте парковочного пространства Нижнего Новгорода.

Согласно информации, всего с начала января в эксплуатацию введены 67 парковочных зон, расположенных на центральных улицах Нижнего Новгорода.

С 31 января платная парковка введена по адресам:

ул. Маркина,

ул. Алексеевская (от пл. Минина до ул. Пискунова, у д.2 пл. Минина до ул. Пискунова, от ул. Пискунова до ул. Октябрьской),

ул. Белинского (от ул. Трудовая до Ванеева (2 зоны)),

ул. Гоголя (от ул. М.Покровская до ул. Нижегородская),

ул. Горького (у д. №65 и 58 по ул. Б.Покровская и №76 по ул. Горького, напротив д. №3 и по ул. Звездинка),

ул. Звездинка,

ул. Ильинская (от ул. Добролюбова до ул. Красносельской),

ул. Ковалихинская (от ул. Варварская до ул. Семашко),

ул. Минина (от ул. Пискунова д.№7 до пл. Сенной (до д. №49)),

ул. Провиантская (от ул. М.Горького до ул. Ковалихинская, от ул. Ковалихинская до Верхне-Волжской наб.),

ул. Рождественская (д.13),

Рыбный пер.,

ул. Семашко (от пл. Свободы до Верхне-Волжской наб.),

ул. Ульянова (от ул. Пискунова до ул. Нестерова),

Холодный пер.

Напомним, что в рамках заключенного концессионного соглашения с ПАО "Мегафон" поэтапно вводится в опытную эксплуатацию сеть платного парковочного пространства. Всего в городе будет создано 7 400 машиномест. Планируется оборудовать 123 паркомата, 120 комплексов фото-видеофиксации, выполнить разметку и установить знаки по 119 адресам.

Время нахождения автомобиля на парковке контролируется устройствами фотофиксации. Пользователь обязан в течение 15 минут с момента въезда на парковку осуществить оплату, выбрав удобный для себя способ: SMS на короткий номер, приложение для мобильных устройств под управлением операционных систем iOS, Android, паркоматы, в личном кабинете пользователя на информационном парковочном портале Нижнего Новгорода (parkovkinn.ru). Оплата парковки также возможна за час, сутки, месяц, год.