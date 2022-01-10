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Общество

Еще 20 платных парковок заработали в Нижнем Новгороде с сегодняшнего дня

31 января 2022 15:30  [169] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Еще 20 платных парковок заработали в Нижнем Новгороде с сегодняшнего дня. Об этом сообщается на сайте парковочного пространства Нижнего Новгорода.

Согласно информации, всего с начала января в эксплуатацию введены 67 парковочных зон, расположенных на центральных улицах Нижнего Новгорода.

С 31 января платная парковка введена по адресам:

  • ул. Маркина,
  • ул. Алексеевская (от пл. Минина до ул. Пискунова, у д.2 пл. Минина до ул. Пискунова, от ул. Пискунова до ул. Октябрьской),
  • ул. Белинского (от ул. Трудовая до Ванеева (2 зоны)),
  • ул. Гоголя (от ул. М.Покровская до ул. Нижегородская),
  • ул. Горького (у д. №65 и 58 по ул. Б.Покровская и №76 по ул. Горького, напротив д. №3 и по ул. Звездинка),
  • ул. Звездинка,
  • ул. Ильинская (от ул. Добролюбова до ул. Красносельской),
  • ул. Ковалихинская (от ул. Варварская до ул. Семашко),
  • ул. Минина (от ул. Пискунова д.№7 до пл. Сенной (до д. №49)),
  • ул. Провиантская (от ул. М.Горького до ул. Ковалихинская, от ул. Ковалихинская до Верхне-Волжской наб.),
  • ул. Рождественская (д.13),
  • Рыбный пер.,
  • ул. Семашко (от пл. Свободы до Верхне-Волжской наб.),
  • ул. Ульянова (от ул. Пискунова до ул. Нестерова),
  • Холодный пер.

Напомним, что в рамках заключенного концессионного соглашения с ПАО "Мегафон" поэтапно вводится в опытную эксплуатацию сеть платного парковочного пространства. Всего в городе будет создано 7 400 машиномест. Планируется оборудовать 123 паркомата, 120 комплексов фото-видеофиксации, выполнить разметку и установить знаки по 119 адресам.

Время нахождения автомобиля на парковке контролируется устройствами фотофиксации. Пользователь обязан в течение 15 минут с момента въезда на парковку осуществить оплату, выбрав удобный для себя способ: SMS на короткий номер, приложение для мобильных устройств под управлением операционных систем iOS, Android, паркоматы, в личном кабинете пользователя на информационном парковочном портале Нижнего Новгорода (parkovkinn.ru). Оплата парковки также возможна за час, сутки, месяц, год.

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Теги:
Администрация Нижнего Новгорода Парковка
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