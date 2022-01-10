Строительство нового сухогруза началось на заводе "Красное Сормово" Бизнес

Фото: пресс-служба завода "Красное Сормово"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

ПАО "Завод "Красное Сормово" начал резку металла для 11-го судна серии сухогрузных теплоходов, которые строятся по заказу АО "ГТЛК". Об этом сообщает пресс-служба организации.

Генеральный директор завода "Красное Сормово" Михаил Першин отметил, что все суда серии должны быть переданы заказчику в 2022 году.

Также Михаил Першин рассказал, что одним из приоритетов предприятия стало программа по повышению производительности труда. Она позволила сократить срок строительства судна с 9 месяцев до полугода.

Кроме того, на предприятии состоялась закладка корпуса 7-го судна серии, то есть судостроители приступили к формированию секций, из которых впоследствии будет собираться корпус.

Всего сормовский завод на сегодня построил для различных заказчиков 29 сухогрузов проекта RSD59, которые сейчас работают как на внутренних водных путях России, так и на международных морских маршрутах, перевозя зерно и другие навалочные грузы.

Ранее сообщалось, что завод "Красное Сормово" одновременно строит 12 судов нескольких серий.

Напомним, "Красное Сормово" выиграло конкурс на строительство 11 сухогрузных теплоходов в мае 2021 года. Закладка первого судна состоялась уже в августе.

СПРАВКА:

Суда проекта RSD59 предназначены для перевозки генеральных и навалочных грузов, пакетированных пиломатериалов, круглого леса, металлолома, металла в связках и рулонах, крупногабаритных, длинномерных и тяжеловесных грузов, угля, опасных грузов и грузов категории «В». Длина судна RSD59 составляет 141 м, ширина - 16,98 м, высота борта 6 м, осадка в море – 4,5 м, в реке - 3,6 м.