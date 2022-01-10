Тарифы на электроэнергию в первой половине 2022 года не изменятся
Строительство Ледовой арены начнется уже в 2022 году
Госуслуги и "ВКонтакте" станут доступны даже при нулевом балансе
Уже с марта ограничат движение в центре города для строительства метро
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 1 февраля 2022 года
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
31 января 2022 19:22  [28] Более 1200 пожилых нижегородцев освоили интернет в центрах соцобслуживания
31 января 2022 19:04  [54] Производство молока выросло в Нижегородской области в 2021 году
31 января 2022 18:45  [71] Товарооборот Нижегородской области и Голландии за 11 месяцев 2021 года вырос в 3,1 раза
31 января 2022 18:42  [73] Сотрудники ветеринарной службы пресекли незаконный ввоз мяса в аэропорту Нижнего Новгорода
31 января 2022 18:35  [77] "Единая Россия" представит в правительство предложения из регионов по модернизации первичного звена здравоохранения
31 января 2022 18:18  [330] Стоимость питания в школах Нижнего Новгорода вырастет на 20%
31 января 2022 17:55  [140] Нижегородцы в период пандемии стали чаще пользоваться общественным транспортом
31 января 2022 17:44  [169] Около тысячи предложений учтено при корректировке новой транспортной системы Нижегородской агломерации
31 января 2022 17:16  [135] Свыше 36 тысяч вызовов за неделю поступило в службу "112" в Нижегородской области
31 января 2022 16:28  [150] Абонентам Нижегородского водоканала списано более 6,5 млн рублей пеней
Общество

Более 1200 пожилых нижегородцев освоили интернет в центрах соцобслуживания

31 января 2022 19:22  [28] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Более 1200 нижегородцев старшего поколения повысило уровень цифровой грамотности в 2021 году. Об этом сообщили в Минсоцполитики Нижегородской области.

Пенсионеры бесплатно занимались на компьютерных курсах в центрах социального обслуживания населения. В Нижегородской области работают 50 таких классов. На занятиях пожилые люди учатся работать на компьютере, пользоваться мобильными приложениями, создавать аккаунты на Госуслугах, в соцсетях и мессенджерах, платить за услуги ЖКХ в режиме онлайн.

Обучение проходит по программе "Азбука Интернета". Её разработали "Ростелеком" и Пенсионный фонд России. В программе два курса: базовый - для начинающих и расширенный - для тех, кто уже знаком с компьютером.

"Пожилой возраст - не повод замыкаться в четырёх стенах, отказываться от других форм общения, новых знаний. Мы рады, что после курсов представители старшего поколения стали на "ты" с компьютерами, нашли ответы на волнующие их вопросы. Они могут получить информацию обо всех пособиях, выплатах, узнать новый рецепт пирога или заказать продукты", - рассказала глава регионального министерства социальной политики Наталья Исаева.

Записаться на курсы можно по ссылке.

Ранее сообщалось, что использованию компьютеров будут обучать и незрячих нижегородцев. В пилотном проекте приняли участие 150 инвалидов по зрению, 20 из них пройдут интенсивную подготовку и в дальнейшем смогут сами стать наставниками обучающихся.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Нацпроект Пенсионеры Технологии
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Закрытие фестиваля Новогодняя столица России
10 января 2022 17:06Закрытие фестиваля "Новогодняя столица России"

Сергей Ловырев

Маленькие комедии
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph