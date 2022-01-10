Более 1200 пожилых нижегородцев освоили интернет в центрах соцобслуживания Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Более 1200 нижегородцев старшего поколения повысило уровень цифровой грамотности в 2021 году. Об этом сообщили в Минсоцполитики Нижегородской области.

Пенсионеры бесплатно занимались на компьютерных курсах в центрах социального обслуживания населения. В Нижегородской области работают 50 таких классов. На занятиях пожилые люди учатся работать на компьютере, пользоваться мобильными приложениями, создавать аккаунты на Госуслугах, в соцсетях и мессенджерах, платить за услуги ЖКХ в режиме онлайн.

Обучение проходит по программе "Азбука Интернета". Её разработали "Ростелеком" и Пенсионный фонд России. В программе два курса: базовый - для начинающих и расширенный - для тех, кто уже знаком с компьютером.

"Пожилой возраст - не повод замыкаться в четырёх стенах, отказываться от других форм общения, новых знаний. Мы рады, что после курсов представители старшего поколения стали на "ты" с компьютерами, нашли ответы на волнующие их вопросы. Они могут получить информацию обо всех пособиях, выплатах, узнать новый рецепт пирога или заказать продукты", - рассказала глава регионального министерства социальной политики Наталья Исаева.

Записаться на курсы можно по ссылке.

Ранее сообщалось, что использованию компьютеров будут обучать и незрячих нижегородцев. В пилотном проекте приняли участие 150 инвалидов по зрению, 20 из них пройдут интенсивную подготовку и в дальнейшем смогут сами стать наставниками обучающихся.