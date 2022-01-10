Почти 70 случаев заражения "омикроном" выявлено в Нижегородской области Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Почти 70 случаев заражения "омикроном" выявлено в Нижегородской области. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области.

Согласно информации, по состоянию на 1 февраля в регионе лабораторно подтверждено 69 случаев заражения новым штаммом коронавирусной инфекции "омикрон" (в том числе 4 случая - дети).

Известно, что пять заболевших прибыли из Нигерии, Доминиканы и Израиля, ОАЭ, таким образом, эти случаи классифицируются как "завозные". В анамнезе еще у одного заболевшего - пребывание в других регионах страны. В остальных случаях заболевшие не выезжали за пределы Нижегородской области.

Напомним, что в настоящее время в поликлиниках региона приостановлена диспансеризация.

Губернатор региона внес изменения в указ "О введении режима повышенной готовности". Так, возвращается запрет на посещение ТЦ и ТРЦ детьми без сопровождения взрослых. Также возвращается ограничение на работу организаций общепита с 23:00 до 6:00.