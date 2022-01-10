Генпрокурор РФ назначил трех новых прокуроров в Нижегородской области Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Генеральный прокурор РФ назначил трех новых прокуроров в районы Нижегородской области. Об этом сообщает прокуратура региона. Так, на должность Выксунского городского прокурора был назначен советник юстиции Евгений Лобанов. Сообщается, что он заступил на службу в органах прокуратуры Нижегородской области в июле 2012 года. Занимал должности от помощника прокурора Сормовского района до прокурора Варнавинского района Нижегородской области. Старший советник юстиции Сергей Долганов стал прокурором Варнавинского района. На службе в органах прокуратуры Нижегородской области он состоит с августа 1998 года. Ранее занимал должности следователя, старшего следователя и следователя по особо важным делам прокуратуры Дзержинска, а также прокурора Воскресенского района. С июня 2015 по январь текущего года занимал должность прокурора Вознесенского района. Прокурором Вознесенского района стала советник юстиции Ирина Ширикова. В органах прокуратуры она состоит с ноябре 1996 года. Ранее занимала должности от старшего следователя до заместителя Выксунского городского прокурора Нижегородской области.