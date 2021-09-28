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Политика

Новые прокуроры назначены ещё в четырёх районах Нижегородской области

01 ноября 2021 11:56  [43] Политика

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов подписал приказ, согласно которому в ряде районов Нижегородской области согласованы новые назначения и кадровые перестановки. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области.

Так, на должность прокурора Гагинского района был согласован советник юстиции Станислав Ошарин, ранее возглавлявший Первомайскую городскую прокуратуру.

Городским прокурором Первомайска назначен советник юстиции Евгений Тарарин, который ранее занимал должность заместителя прокурора Лысковского района.

Прокурором Княгининского района стал советник юстиции Николай Привалов, бывший заместитель прокурора Краснобаковского района.

Прокурором Московского района Нижнего Новгорода назначен младший советник юстиции Максим Сивогривов, который до этого возглавлял отдел по надзору за исполнением законов в экономической деятельности управления по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры Нижегородской области.

Все сотрудники утверждены на должности сроком на пять лет, уточнили в областной прокуратуре.

Напомним, в марте этого года указом президента РФ новым прокурором Нижегородской области назначен Андрей Травкин. 18 октября прокурор https://www.niann.ru/?id=571040##представил## коллективу своего первого заместителя Валерия Кузьмина.

Кроме того, приказом генпрокурора России Игоря Краснова 19 октября прокурором Нижнего Новгорода был назначен Игорь Мокичев.

Ранее новые прокуроры заступили на должности в Сергаче, Арзамасе, Шахунье, Дивееве и Павлове.

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Теги:
Назначения Прокуратура
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