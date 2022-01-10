Прямая линия с ГЖИ Нижегородской области пройдёт 3 февраля Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Первый заместитель главного жилищного инспектора Нижегородской области Дмитрий Петров ответит на вопросы жителей в прямом эфире 3 февраля. Трансляция стартует в 10:00 в Instagram-аккаунте ЦУР.



В эфире будут подняты основные вопросы, поступающие в систему мониторинга соцсетей ЦУРа в адрес специалистов ГЖИ.

В частности, Дмитрий Петров расскажет, как отрабатываются жалобы на ДУКи, даст инструкцию, как расторгнуть договор с домоуправляющей компанией, как действовать при возникновении сезонных проблем - отсутствии отопления, появлении опасных сосулек и т.д.

Зрители трансляции смогут задать вопросы онлайн.

Напомним, более 70 тысяч обращений в соцсетях отработал Центр управления регионом Нижегородской области совместно с органами власти за год работы - с ноября 2020 года по ноябрь 2021 года. Чаще всего нижегородцев беспокоили темы дорог, благоустройства и ЖКХ.

Кроме того, непосредственно в Государственную жилищную инспекцию Нижегородской области в 2021 году поступило 43 369 обращений. Ещё 12 495 телефонных звонков было принято на горячую линию и около 12,5 тысяч сообщений в адрес ГЖИ нижегородцы оставили в соцсетях.