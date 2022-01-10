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Общество

Михаил Першин исполнил мечту Ольги Кузовлевой в рамках проекта "Ёлка желаний"

02 февраля 2022 13:23  [70] Общество

Фото: НРО партии "Единая Россия"

Депутат Законодательного собрания Нижегородской области (фракция "Единой России") Михаил Першин исполнил новогоднюю мечту 13-летней жительницы Нижнего Новгорода Ольги Кузовлевой в рамках Всероссийской акции "Ёлка желаний". Школьница вместе с мамой побывала в экскурсионно-туристическом центре "Снежная деревня" у подножия горы Вудъяврчорр в Мурманской области, где собрана огромная коллекция скульптур изо льда и снега.

Из-за особенностей здоровья Ольга Кузовлева достаточно долго находилась на домашнем обучении. Несколько лет назад девочка смогла вернуться к обычному учебному режиму в школе и начала посещать творческий кружок. Она увлекается музыкой, занимается эстрадным вокалом. По словам школьницы, на творчество ее вдохновляют яркие впечатления: путешествия, живопись, интересные книги.

"Я давно мечтала побывать в "Снежной деревне". Я услышала о ней от знакомых, и сразу же заинтересовалась этим местом, где архитекторы и художники создали целый сказочный мир из снега и льда. Каждый раз, когда видишь сверкающие скульптуры и барельефы, невольно удивляешься тому, насколько яркой может быть красота природы! Под снежными сводами кажется, будто попал в волшебную сказку", - поделилась Ольга Кузовлева.

На встрече с Михаилом Першиным школьница также выразила желание побывать на спуске судна на заводе "Красное Сормово".

"Первая встреча корабля с водной стихией – завораживающее зрелище, величественная картина. Возможно, я когда-нибудь смогу выразить эти впечатления в своем творчестве", - рассказала Ольга Кузовлева.

Депутат обещал организовать для школьницы экскурсию на судостроительный завод весной этого года.

"Очень важно, что в нашей стране есть такие проекты, как "Ёлка желаний". Дело не только в том, что акция помогает исполнить мечты многих детей, которые хотят развивать свои творческие способности, получить больше возможностей для самореализации, познакомиться с разнообразными профессиями. "Ёлка желаний" помогает и ребятам-участникам, и всему нашему обществу, потому что проект поддерживает важные ценности: доброту, чуткость, ответственность", - подчеркнул Михаил Першин.

Напомним, в Нижегородской области проходит новогодняя акция "Ёлка желаний". Её цель – исполнить новогодние мечты детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья и ребят из многодетных семей или семей, попавших в трудную жизненную ситуацию. В регионе к акции присоединился весь партактив, а также депутатский корпус "Единой России". Они исполняют новогодние желания юных нижегородцев.

Исполнение заявок, поданных на участие в акции в 2021 году, продлится до 28 февраля 2022 года.

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Теги:
Единая Россия Ёлка желаний
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