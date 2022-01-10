ОМК поставила коррозионностойкие трубы для месторождения с повышенным содержанием сероводорода Бизнес

Фото: пресс-служба компании

Объединенная металлургическая компания (ОМК) поставила коррозионностойкие трубы для Оренбургского месторождения с повышенным содержанием сероводорода. Об этом сообщили в компании.

Согласно информации, ОМК стала единственным предприятием среди всех производителей России, кто смог подтвердить качество стали на всех этапах производства.

Известно, что заказ поступил от компании "Газпром".

"Газовый конденсат, добываемый на Оренбургском месторождении, имеет высокую концентрацию сероводорода. Эта примесь является активной коррозионной средой для металла. Поэтому для производства труб и соединительных деталей использовали особую коррозионностойкую сталь (группа коррозионной стойкости С1) с высоким содержанием марганца, ванадия и ниобия", - отмечается в сообщении.

Заказ выполнили сразу два предприятия ОМК: выксунский завод, расположенный в Нижегородской области и челябинский завод компании "ОМК Трубодеталь". Первый поставил на месторождение около 200 тонн труб диаметрами от 630 до 1020 мм, а второй завод отгрузил 70 тонн соединительных деталей трубопроводов.

В пресс-службе ОМК отметили, что к трубам и соединительным деталям коррозионной стойкости С1 предъявляют повышенные требования к стойкости основного металла и сварного соединения к водородному растрескиванию и сероводородному — под напряжением, а также более жесткие требования к содержанию серы и микроструктуре стали.

"ОМК стала единственной среди российских производителей, кто смог подтвердить качество стали на всех этапах производства: от проката и труб до соединительных деталей. Испытания проводили по всем физико-механическим свойствам, а также на воздействие сероводородной среды. Благодаря полной технологической цепочке производства сделали комплексную поставку в адрес заказчика", – отметил руководитель "ОМК ТЭК" Вадим Сахарнюк.

СПРАВКА:

Оренбургское нефтегазоконденсатное месторождение освоено компанией "Газпром" в 2011 году. Отличительной особенностью добываемого на месторождении продукта является наличие в его составе высокой концентрации сероводорода – соединения, вызывающего активную коррозию металла. Поэтому каждые пять лет на месторождении проводят капитальный ремонт трубопроводов.

ОМК участвует в этих ремонтах уже во второй раз. В 2014-2015 г.г. предприятия компании произвели продукцию по категории поставки С2 (менее жесткие требования к химическому составу, микроструктуре и коррозионной стойкости труб и соединительных деталей). В этот раз ОМК отгрузила продукцию по категории поставки С1 – с проведением всех лабораторных испытаний и подтверждением качества изделий.