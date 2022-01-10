Администрацию Варнавинского района оштрафовали за слив канализации около многоквартирного дома

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Администрацию Варнавинского района привлекли к административной ответственности за нарушение требований природоохранного законодательства. Об этом сообщила пресс-служба Управления Росприроднадзора по Нижегородской области.
Так, в конце октября 2021 года в ведомство поступила информация о разливе на почву сточных вод в посёлке Восход. Выездная проверка подтвердила факт нарушения на улице Центральной, недалеко от многоквартирного дома №11.
Эксплуатацию наружной канализационной сети в посёлке осуществляет МУП "Теплоснабжение". Но когда дом вводился в эксплуатацию, канализационные сети ещё не были достроены. Более того, они там вообще отсутствуют.
В администрации района подтвердили непростую ситуацию с системами канализации, поскольку с момента ввода их в эксплуатацию прошло уже 55 лет. Также в посёлке нет очистных сооружений.
Крупные населённые пункты района нуждается в строительстве современных очистных сооружений и систем канализации, и, по словам райадминистрации, данный вопрос многократно направлялся в правительство Нижегородской области.
Поскольку земельный участок, на котором произошел разлив сточных вод, является муниципальной собственностью, вcя ответственность за содержание земли лежит на районной администрации.
В связи с этим было вынесено постановление о привлечении к административной ответственности по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ (невыполнение обязанностей по рекультивации земель, обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв). Размер штрафных санкций составил 400 тысяч рублей.
Пока постановление не вступило в законную силу, администрация Варнавинского района пытается его оспорить, добавили в Росприроднадзоре.
Ранее сообщалось, что сельское коммунальное предприятие оштрафовали за слив канализации на землю в Дальнеконстантиновском районе.
Напомним, что восемь нижегородских предприятий должны бюджету в общей сложности более 110 млн рублей экологических платежей.
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