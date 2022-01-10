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Общество

Более 60 населённых пунктов Нижегородской области подключат к 4G в 2022 году

02 февраля 2022 19:47  [77] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижегородской области планируется подключение 66 населенных пунктов к мобильной связи стандарта 4G в рамках нацпроекта "Цифровая экономика". Об этом сообщили в региональном министерстве информтехнологий и связи.

Осенью 2021 года Минцифры России на портале Госуслуг провело голосование за населённые пункты, которые в первую очередь нуждаются в подключении к мобильной связи стандарта 4G. В Нижегородской области в голосовании приняли участие более 4 500 человек.

На организацию современных услуг связи претендуют: с.Курилово (219 голосов), с.Дуброво (167), с.Грибаново (146), д.Мелешиха (109), с.Лесуново (105), с.Разнежье (103), с.Пакали (96), д.Косково (89), д.Линдо-Пустынь (77) и с.Мячково (74 голоса).

Полный список сёл и деревень, ставших участниками программы, размещён на портале госуслуг по ссылке.

Всех участников проверят на соответствие обязательным условиям: численность населения - от 100 до 500 человек, отсутствие возможности пользоваться услугами сотовой связи и мобильного интернета.

Напомним, в 2021 году связь 4G появилась в 1 201 населённом пункте страны. В 2022 году доступ к 4G получат ещё 2002 населённых пункта. Это поможет жителям России получить доступ к современным цифровым услугам, дистанционному образованию и телемедицине в рамках федерального проекта "Информационная инфраструктура".

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Теги:
Интернет Связь Технологии
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