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Населённые пункты Нижегородской области, куда проведут интернет 4G в 2022 году, выбирают на портале госуслуг

10 ноября 2021 14:13  [67] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

На портале госуслуг (gosuslugi.ru) жители Нижегородской области могут выбрать тот населённый пункт, где, по их мнению, в первую очередь должен появиться высокоскоростной интернет 4G. Голосование проходит до 15 ноября 2021 года.

Как уточнили в правительстве Нижегородской области, поэтапное внедрение современных стандартов связи и обеспечение сотовой связью поселений, где проживает от 100 до 500 человек, является одной из задач федерального проекта "Информационная инфраструктура", который входит в нацпроект "Цифровая экономика".

Всего от нашей области на голосование выставлено 2 337 населённых пунктов. Свои пожелания уже выразили 17 897 человек.

Голосовать может любой совершеннолетний гражданин с подтверждённой учётной записью ЕСИА. Отдать голос можно единожды и только за населённый пункт того региона, где пользователь постоянно зарегистрирован.

К 24 декабря 2021 года на портале опубликуют список из 2 000 населенных пунктов, которые обеспечат мобильным интернетом в 2022 году. Доступ к 4G в регионе получит не менее 10% от всех населённых пунктов, которые до этого не были обеспечены подключением к сети.

Ранее сообщалось, что в 2021 году во всех населённых пунктах с населением в 100-250 человек установят базовые станции для обеспечения интернетом, где они сейчас отсутствуют.

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Теги:
Интернет Связь Технологии
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