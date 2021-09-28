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Происшествия

Экс-руководителя подразделения "Газпром трансгаз Нижний Новгород" осудили за посредничество во взяточничестве

15 октября 2021 17:24  [32] Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Экс-руководителя структурного подразделения "Газпром трансгаз Нижний Новгород" осудили на 4 года условно за посредничество во взяточничестве. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по Нижегородской области.

Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, за совершение заведомо незаконных действий и бездействий, лицом с использованием своего служебного положения, совершенное в крупном размере).

Суд установил, что в 2020 году подсудимый выступил в качестве посредника в получении взятки между генеральным директором ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" и поставщиком материально-технических ресурсов.

Руководитель "Газпром трансгаз Нижний Новгород" получил от фирмы из Саратова, с которой был заключен контракт на поставку оборудования стоимостью свыше 16 млн рублей, электронную технику на сумму более 400 тысяч рублей и деньги в сумме 200 тысяч рублей за невыплату неустойки на сумму 1,2 млн рублей. А подсудимый, исполняя указание гендиректора, привлек посредника для передачи денег от поставщика.

Вину в совершении преступления мужчина признал. Приговором суда ему назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года, а также ему назначен штраф в размере 1,8 млн рублей.

Приговор суда в законную силу не вступил.

В СУ СК России по региона добавили, что в суде уже рассматривается уголовное дело в отношении директора контрагента "Газпром трансгаз НН", обвиняемого по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу через посредника за совершение заведомо незаконных бездействий, совершенное в особо крупном размере).

Следователи полагают, что с сентября 2016 по апрель 2020 года он в качестве взятки передал через посредников генеральному директору ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" денежные средства и материальные ценности на общую сумму 2,3 млн рублей за возможность продолжения работы в рамках договорных отношений и общее покровительство.

Ранее сообщалось, что суд арестовал директора ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" Вячеслава Югая в июле. Он, а также несколько руководителей компании, обвиняются в получении и вымогательстве взяток в крупном размере (п.п. "а, б, в" ч. 5 ст. 290 УК РФ) за подключение объектов к газу.

В ходе обысков в доме и на работе Югая были найдены дорогостоящие предметы взяток (в частности, телефоны марки Vertu), украшенные драгоценными камнями и металлами, общей стоимостью более 5 млн рублей.

Уголовное дело по обвинению Вячеслава Югая находится на завершающей стадии расследования.

В число подозреваемых, помимо гендиректора, входят начальник отдела Д. Козлов, начальник управления материально-технического снабжения и комплектации О. Поданович, начальник службы эксплуатации зданий и сооружений К. Миних. Он также задержан и заключен под стражу. В отношении еще двух фигурантов избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

СПРАВКА:

ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" - 100-процентное дочернее общество ПАО "Газпром", транспортирующее газ потребителям 15 регионов в Приволжском и Центральном федеральных округах России.

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Теги:
Взятки Газпром Суд
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