Глеб Никитин поручил оказать помощь жителям дома на пр.Ленина, где произошёл взрыв газа Общество

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по региону

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил оказать помощь жителям дома на пр.Ленина, где произошёл взрыв газа. Об этом сообщили в правительстве региона.

Согласно информации, на место происшествия по поручению губернатора выехал его заместитель Пётр Банников.

По текущим данным, в результате происшествия пострадало двое: мужчина с ожогами 75-80% тела госпитализирован в ожоговый центр ПИМУ. Женщине с гипертоническим кризом медицинская помощь оказывается на месте.

Кроме этого, глава региона поручил своему заместителю, министру здравоохранения Давиду Мелик-Гусейнову взять под контроль оказание необходимой медицинской помощи.



Главе Нижнего Новгорода Юрию Шалабаеву в свою очередь губернатор поручил обеспечить пребывание людей в пунктах временного размещения (ПВР).

Напомним, что хлопок газо-воздушной смеси произошёл в квартире на пятом этаже жилого газифицированного дома №30/4 на пр.Ленина.

Из дома эвакуированы 13 жильцов, одному из них потребовалась помощь медиков.

Прокуратура уже проводит проверку по данному инциденту.