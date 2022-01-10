Более 50 га земель вовлекут в жилищное строительство к 2024 году
Русский музей фотографии откроется после ремонта 18 марта
Госуслуги и "ВКонтакте" станут доступны даже при нулевом балансе
Нижегородцы смогут полететь на Кипр уже весной
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 3 февраля 2022 года
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
03 февраля 2022 22:20  [132] Жильцы пострадавшего от взрыва газа жилого дома на пр. Ленина будут размещены в школе №185
03 февраля 2022 22:17  [278] Глеб Никитин поручил оказать помощь жителям дома на пр.Ленина, где произошёл взрыв газа
03 февраля 2022 19:32  [170] Выплаты по соцконтрактам в 2022 году нижегородцам проиндексируют автоматически
03 февраля 2022 18:53  [213] Главгосэкспертиза одобрила строительство электрометаллургического комплекса за 150 млрд рублей в Выксе
03 февраля 2022 18:28  [166] Молодёжная палата проведёт в Нижнем Новгороде второй форум нормотворческих инициатив
03 февраля 2022 18:22  [187] Реставрация хорового колледжа имени Сивухина завершилась в Нижнем Новгороде
03 февраля 2022 17:45  [170] Реконструкция очистных сооружений проводится в Первомайске
03 февраля 2022 16:28  [251] Число "черных ассенизаторов" уменьшается в Нижнем Новгороде благодаря работе станций приема ЖБО
03 февраля 2022 16:16  [298] IT-кампус будет построен в Нижнем Новгороде к 2025 году
03 февраля 2022 16:07  [174] Санитарная обработка нижегородского электротранспорта усилена из-за роста заболеваемости
Общество

Глеб Никитин поручил оказать помощь жителям дома на пр.Ленина, где произошёл взрыв газа

03 февраля 2022 22:17  [278] Общество

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по региону

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил оказать помощь жителям дома на пр.Ленина, где произошёл взрыв газа. Об этом сообщили в правительстве региона.

Согласно информации, на место происшествия по поручению губернатора выехал его заместитель Пётр Банников.

По текущим данным, в результате происшествия пострадало двое: мужчина с ожогами 75-80% тела госпитализирован в ожоговый центр ПИМУ. Женщине с гипертоническим кризом медицинская помощь оказывается на месте.

Кроме этого, глава региона поручил своему заместителю, министру здравоохранения Давиду Мелик-Гусейнову взять под контроль оказание необходимой медицинской помощи.

Главе Нижнего Новгорода Юрию Шалабаеву в свою очередь губернатор поручил обеспечить пребывание людей в пунктах временного размещения (ПВР).

Напомним, что хлопок газо-воздушной смеси произошёл в квартире на пятом этаже жилого газифицированного дома №30/4 на пр.Ленина.

Из дома эвакуированы 13 жильцов, одному из них потребовалась помощь медиков.

Прокуратура уже проводит проверку по данному инциденту.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Взрыв газа Глеб Никитин
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Закрытие фестиваля Новогодняя столица России
10 января 2022 17:06Закрытие фестиваля "Новогодняя столица России"

Сергей Ловырев

Маленькие комедии
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph