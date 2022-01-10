ГЖИ Нижегородской области объяснила повышение размера платы за отопление Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

В Нижегородской области в текущем году большинству потребителей будет доначислена плата за коммунальную услугу по отоплению. Об этом сообщили в Государственной жилищной инспекции. Согласно информации, это решение коснется не всех многоквартирных домов, а только тех, где объем тепловой энергии в отопительный период в 2021 году был выше, чем в 2020-м, что связано с более продолжительным отопительным периодом и более холодной температурой воздуха в прошлый отопительный сезон. Напомним, что отопительный сезон в 2021 году закончился в Нижнем Новгороде на 4 дня позже, чем в 2020 году – 11 мая, и начался на 7 дней раньше, чем в 2020 году – 15 сентября. Средняя температура воздуха в Нижнем Новгороде в сентябре-декабре 2020 года составила 2,9 градуса, что выше показателей сентября-декабря 2021 года на 1,6 градуса. Также в ГЖИ напомнили, что потребитель может получить рассрочку платежа за предоставленные коммунальные услуги, в том числе за отопление. Во многих случаях ресурсоснабжающие предприятия автоматически предоставят рассрочку до конца 2022 года. При этом в случае возврата сумма будет зачислена потребителю сразу - в месяц выставления корректировки.