Южный обход Арзамаса готов более чем на 15% Общество

Фото: правительство Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Строительная готовность Южного обхода Арзамаса составляет более 15%. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Министр транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Павел Саватеев рассказал, что сегодня ведутся работы по устройству насыпи земляного полотна, установке опор двух путепроводов - через железную дорогу и трассу Нижний Новгород – Саратов - и по монтажу буронабивных свай на одном из мостов. Также он добавил, что протяженность новой двухполосной дороги составит 9,4 километра, а стоимость объекта оценивается в 3,5 млрд рублей. Завершить строительство планируется во втором квартале 2023 года.

Глава Арзамаса Александр Щелоков отметил, что строительство магистрали является очередным этапом в развитии паломническо-туристического кластера "Арзамас-Дивеево-Саров". Также новая трасса позволит улучшить логистику и будет способствовать созданию эффективных условий для социального и экономического развития и привлечения новых инвесторов в Арзамас.

По словам директора Главного управления автомобильных дорог региона Владимира Тужилина, открытие движения по Северо-Восточному обходу Дивеева в октябре прошлого года улучшило транспортную ситуацию в туристическом кластере и повысило уровень комфорта для паломников.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области в 2021 году было отремонтировано почти 1000 км дорогах в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги".

Напомним, что строительство Южного обхода Арзамаса в Нижегородской области стартовало в августе прошлого года.