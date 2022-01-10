Более 180 участков и 80 гаражей зарегистрировано в Нижегородской области по "гаражной амнистии" Общество

Фото: НРО партии "Единая Россия"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижегородской области в рамках реализации "гаражной амнистии" зарегистрировано 186 земельных участков общей площадью 5,85 тыс. кв.м и 80 гаражей. Об этом сообщили в управлении Росреестра по Нижегородской области.

Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" (так называемая "гаражная амнистия") вступил в силу 1 сентября 2021 года. В соответствии с ним, в течение пяти лет - до 1 сентября 2026 года - оформить можно по упрощенной схеме незарегистрированный гараж и землю под ним. Положения закона распространяются на объекты капитального строительства, возведённые до введения в действие Градостроительного кодекса РФ.

Как рассказала руководитель Управления Росреестра по Нижегородской области Наталья Корионова, ведомство совместно со смежными службами и органами местного самоуправления проводят консультации для населения в сфере регистрации прав на объекты "бытовой недвижимости".

Напомним, что в конце июля 2021 года были внесены изменения в закон "О регулировании земельных отношений в Нижегородской области", расширяющие перечень документов для "гаражной амнистии".

Гражданам, использующим гаражи, необходимо предоставить в качестве основания для оформления имущества один или несколько документов из списка:

- любое решение органа власти (в том числе времени СССР), подтверждающее, что вам был предоставлен участок под гараж;

- аналогичное решение завода, фабрики, колхоза, совхоза или другого предприятия, которое организовывало гаражный кооператив;

- любой документ, подтверждающий выплату пая в гаражном кооперативе;

- решение общего собрания кооператива, подтверждающее распределение вам гаража;

- старый техпаспорт на гараж от БТИ;

- документы о подключении гаража к инженерным сетям;

- документы о наследстве (если гараж перешёл по наследству от пайщика);

- документы, подтверждающие приобретение вами гаража у лица, которому он когда-то был выделен.

Региональные органы власти вправе расширять этот перечень документов.

Как отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, закон о "гаражной амнистии" был подписан президентом в апреле 2021 года. Региональные власти утвердили список документов, необходимых для оформления гаража и участка в собственность. Причём постарались учесть максимальное количество жизненных ситуаций.

Глеб Никитин также напомнил, что "гаражная амнистия" действует только при одновременном выполнении трёх условий: гараж является капитальным строением, он должен быть построен до если он построен до 29 декабря 2004 года, и при этом, он не должен являться самовольной постройкой.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область вошла в тройку регионов-лидеров по уровню реализации закона, позволяющего оформлять права на гаражи.